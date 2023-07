”Ibland undrar jag om jag är rätt för mitt jobb – det borde du också göra”

När jag för några veckor sedan läste om Anna Högbergs upplevelser som hållbarhetskonsult och hur samarbetet med hållbarhetscheferna såg ut, blev jag knappast förvånad. Vi är säkert många som har fått erfara diskrepansen mellan ledningsgruppens uttalade hållbarhetsagenda och resurserna som verkligen tilldelas för att leverera på den. Frågan är om detta bara är ledningsgruppens ansvar, eller om även den “stackars” hållbarhetsansvarige bör fundera över om hen har rätt strategi, ställer rätt frågor eller ens är rätt person för jobbet.

Istället för att skriva en utdragen artikel om den möjligen triviala åsikten att företag bör vara mer genuina och att förändring är möjlig, vill jag därför uppmana alla inom hållbarhetssfären (inklusive mig själv) att se sig i spegeln. Företag kan verkligen göra skillnad, men bara om de har viljan, är ödmjuka och transparenta inför den enorma och komplexa uppgiften, och om de väljer områden där de faktiskt kan påverka. Jag arbetar med hållbarhets- och kommunikationsfrågor på en bank, en sektor som ofta kritiseras för sin bristande trovärdighet, ibland med rätta. Men vet du, varken jag eller banken jag arbetar för kommer att vara bäst alla kategorier, alla branscher, när det gäller klimat- och miljöfrågor, även om vi skulle vilja. Det vi däremot kan, och som de facto är vår affär, är att hjälpa människor till bättre ekonomisk hälsa. Det finns ett ”S” i ESG av en anledning.

Det finns ett ”S” i ESG av en anledning

I en artikel från 2021 i Resumé underströk Jacob Östberg, professor i reklam och PR vid Stockholms universitet, att ”hållbarhet inte har någonting att göra med kommunikation”. Trots att detta kan tolkas som hårda ord, finner jag det lite humoristiskt att en professor påpekar det som de flesta redan innerst inne vet är kärnan av många svenska företags hållbarhetsarbete – det handlar mer om perception än faktiska åtgärder. Hållbarhet har mycket med kommunikation att göra, men vi blir inte mer hållbara för att vi kommunicerar mer. Inte blir vi mer trovärdiga heller. För att vara kommunikatör fokuserar jag förhållandevis lite på kommunikation i mitt jobb. Varför? Jo, för att kommunikationen bara är effektiv när den är ett resultat av framgångsrikt hållbarhetsarbete, inte tvärtom. Walk the talk or do not walk at all har aldrig varit viktigare. Jag upplever, rätt eller fel, att det fortfarande är många som bara talk and talk.

På Nordax Bank, en del av NOBA-gruppen, har vi under flera år publicerat Relationsrapporten, som analyserar hur den svenska bostadsmarknaden påverkar våra relationer. Vi upptäckte att en av fem kvinnor känner att de inte kan lämna en relation på grund av svårigheter med att hitta ett nytt boende. Där har vi ett tydligt fokusområde för vårt ESG-arbete. Vi lanserade en kortlek, Förspelet, med 66 frågor som syftar till att främja samtal om ekonomi och värderingar mellan par, eftersom dessa samtal kan bidra till starkare relationer och bättre förutsättningar för en separation, om kärleken skulle ta slut. Engagemanget har varit enormt, från investerarträffar i Frankfurt till middagsbordet landet runt.

Vårt bidrag till ökad hållbarhet för individer, ägare och samhället i stort, mäts mer adekvat i termer av hur många som klarar av att betala sin kreditkortsfaktura i tid. Eller hur många tusen kronor en person har kvar efter att ha betalat alla sina räkningar, än i hur väl vi lyckats kommunicera ett reklambyrå-initiativ som gått ut på att plantera så många nya träd i regnskogen vi bara kan.

Jag tror att fler hållbarhetspersoner skulle känna att de är på rätt plats om de fokuserar sina initiativ mot både affärsmässiga mål och företagets inre värderingar. Att sluta se ESG-agendan som någonting separerat från bolagets övergripande affärsstrategi. Om företaget saknar genuina inre värderingar, eller en riktig affärsplan för den delen, bör man kanske överväga att byta jobb - eller kavla upp ärmarna och påbörja en förändringsresa.

Min poäng, om jag har en, är att förr räckte det att företaget skrev ut på båda sidor av pappret. Idag ser vi exempel på miljardföretag som går all in och donerar hela sin vinst. Och någonstans däremellan ska vi navigera och hitta vår plats i detta kaotiska universum. Det kommer en hel uppsjö av olika regleringar som träffar företag inom alla sektorer de närmaste åren. Och bra är väl det! Men det är väl inte så konstigt att en ledningsgrupp som har en hel del annat att stå i inte tycker det är lätt att navigera eller hamna helt rätt. Är det inte därför man tar in en hållbarhetsansvarig? Då har företaget åtminstone insett att värdet av att ha en person som äger frågan. Någon som ställer krav och stångar sig blodig (om det nu krävs) för att skapa riktig förändring.

Så, när kommer kommunikationen in då? Återigen, fel fråga. Är ESG-agendan förankrad och placerad på toppen blir det aldrig en frågeställning – för då hänger affären ihop med hållbarhetskommunikationen. Företag är trots allt bara människor som på olika sätt och i olika roller försöker springa åt samma håll, och jag är tacksam att jag har hamnat på en arbetsplats som springer åt ett bra håll. Där fokus ligger på vad vi, som Nordens största specialistbank, faktiskt kan göra för att motverka ett samhällsproblem.

Kanske sparkar jag in en öppen dörr nu, men det är dags att sluta tycka synd om stackars hållbarhetsansvarig. Om denne är rätt man eller kvinna för jobbet så kommer hen bli en viktig person på företag – annars är det helt enkelt något som inte stämmer.

Oliver Hofmann, Head of communication & ESG på Noba.