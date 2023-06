”Inför rot-avdrag för att minska energiförluster i svenska hem”

Vindkraft på land: 32 öre per kWh

Solel, stora parker: 43 öre per kWh

Kraftvärme, avfall: 48,5 öre per kWh

Vattenkraft, ny station: 52 öre per kWh

Vindkraft till havs: 53 öre per kWh

Kraftvärme skogsflis: 55 öre per kWh

Kärnkraft: 56 öre per kWh

Solel, små villasystem: 79 öre per kWh

Källa: Energiforsk