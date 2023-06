”Klimatmålen gäller och Hassler ska inte rucka på dem”

Regeringen har gett professor John Hassler i enmansuppdrag att analysera klimatpolitiken utifrån Fit for 55 och EU:s klimatinstrument. Hassler har tidigare uttryckt sin skepsis mot Sveriges klimatmål och inte minst 2030-målet, och Naturskyddsföreningen menar att han blir ”klimatmålens bödel”.

Men det uppdraget har han inte fått: Uppdragsbeskrivningen lyder ”Ta fram övergripande principer för hur en samhällsekonomiskt effektiv klimatpolitik kan utvecklas som gör det möjligt för Sverige att nå sina åtaganden på EU-nivå till 2030 samt skapa förutsättningar för att nå Sveriges etappmål och långsiktiga klimatmål om noll nettoutsläpp senast 2045.”

Från Pourmokhtaris kansli tydliggjordes i går att regeringen ”självklart inte” ämnar stryka 2030-målet – och på SVT Aktuellt från det nationella klimatmötet den 16 juni slog statsministern fast att ”alla målen är lika viktiga”.

När Hassler nu ska ”ta fram övergripande principer för hur en samhällsekonomiskt effektiv klimatpolitik kan utvecklas” och ”analysera hur klimatomställningen effektivast bidrar till förbättrad tillväxt och konkurrenskraft”, så är det alltså inom ramarna för det befintliga klimatpolitiska ramverket och de klimatmål som ju samtliga riksdagspartier utom SD röstade för, med röstsiffrorna 299-50. Pourmokhtari angav muntligt att ”så behöver nu den svenska klimatlagstiftningen ses över”, men alltså inom ramen för de befintliga målen. Det samma gäller underuppdraget att ”Ge förslag om hur Sverige kan bidra till effektiva klimatåtgärder utanför EU” – de redan beslutade sista upp till 15 procent utsläppsminskningar inom ”nettonoll” till år 2045, och alltså inte en öppning att rucka på utsläppsmålen.

På det nationella klimatmötet var Hassler första talare och torgförde då tankar om slopade klimatmål, vilket ett enigt näringsliv direkt och skarpt markerade mot – på näringslivets förmöte var 100 procent av företagen ense om att 2030-målet är centralt och viktigare för konkurrenskraften än de mer långsiktiga målen. Det är ett centralt ingångsvärde för Hasslers uppdrag att ”analysera hur klimatomställningen effektivast bidrar till förbättrad tillväxt och konkurrenskraft” – genom att gå i bräschen och kunna ta bra betalt för produkter och tjänster som bidrar till omställningen.

Regeringen har tidigare bett enskilda myndigheter ta fram underlag för den klimatpolitiska handlingsplanen; Tillväxtanalys fick skarp kritik från bland annat Naturvårdsverket, Energimyndigheten och 2030-sekretariatet för att de inte utgick ifrån de beslutade målen, Trafikanalys förslag var varken kostnads- eller utsläppsberäknade, förslagen från Länsstyrelsen i Uppsala var futtiga och formaliainriktade. Dessa underlag tog knappast alls heller höjd för EU:s kompletterande utsläppshandel, det nya förnybarhetsdirektivet, kommande regler om tillgång på laddinfrastruktur och kommande fordonskrav. De kunde inte förutse att Sverige så abrupt skulle ändra förutsättningarna för nationella utsläppsminskningar genom att till exempel kraftigt sänka reduktionsplikten, snabbavveckla bonusen för elbilar eller höja milersättningen för bensin- och dieselbilar. Mot den bakgrunden är det inte förvånande att regeringen behöver ett kompletterande underlag, även om det förstås förvånar att Hassler, som bland annat föreslagit segel i rymden (!) fått detta uppdrag.

Hasslers underlag ska vara färdigt i oktober, alltså just före färdplanens presentation. Eftersom han inte leder en statlig utredning, utan snarast är att ses som regeringens inhyrda konsult, så kommer hans förslag inte att skickas ut på formell remiss och det är troligt att han under tiden arbetar nära framtagandet av planen. Han är naturligtvis väl medveten om den kritik som hans namn väcker i breda kretsar inom omställningen, och tog självmant upp just detta på pressträffen – han är beredd att slakta sina egna heliga kor. Uppenbart måste han lägga åt sidan sin aversion mot de svenska klimatmålen – nu ska han bidra till att de uppfylls effektivt. I detta behöver vi alla bidra – såväl med den kritiska ton som ledande miljöorganisationer direkt slog an, som med konstruktiva förslag som vi alla kan bidra med.

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet