”Låt Sverige bli ett föredöme som drömmer om förändring igen”

Dagens klimatpolitik handlar till stor del om hur vi till varje pris ska undvika förändringar. Bilen ska köras lika långt och konsumtionen ska förbli som den är. Vi ska köpa lika mycket stål, tanka lika många liter och använda ständigt mer el. I stället för att ändra något nu, drömmer regeringen om att fånga in koldioxid och gömma utsläpp under marken i framtiden. Att satsa på det vi redan vet fungerar talas det tyst om.

Varför det från politikens sida finns en sådan rädsla för att prata om de förändringar som krävs för att möta klimat- och artkrisen är komplext. En av många orsaker är sannolikt rädslan för att tappa väljare på landsbygden. De som bor på landsbygden måste ju kunna ta sig till jobbet, vårdcentralen och affären – och då måste de kunna åka bil utan att bli ruinerade.

Men det är landsbygden som betalar priset när omställningen bara består av ny teknik och vi fortsätter exploatera än mer, med nya gruvor och ännu mer skog som ska avverkas. I stället för att förenkla livet på landsbygden flyttas service till städerna och smulor från resursfrosseriets bord kastas tillbaka till landsbygden, med lite bidrag och stöd för att kunna köra mer bil. Partierna tävlar nu i att subventionera just sin favoritteknik, men abdikerar från ansvaret för att ha en idé om hur samhället kan utvecklas och göra våra och planetens liv bättre.

För att visa att en rättvis klimatomställning är möjlig, även för landsbygden, tar vi här upp några av Greenpeaces förslag:

1. Minska transportbehoven. Varför lova billigare bränsle till skyhöga kostnader för skattebetalarna och miljön? Bättre än billigare bilresor, är att slippa göra dem lika ofta. I Norge bygger man till exempel upp mobila röntgenbussar, bevarar lanthandlare, och behåller lokala skolor och vårdcentraler.

2. Inför personliga utsläppsrätter med glesbygdsbonus. Stockholmsregistrerade bilar har längst körsträckor i landet, och höginkomsttagare har klart mest utsläpp. En reform där de som orsakar mest utsläpp tvingas köpa loss utsläppsrättigheter från de med mindre utsläpp gör att klimatomställningen kan bli rättvis och gynna de som släpper ut minst.

3. Sänk normalarbetstiden. Minskad arbetstid är en snabb och effektiv metod att minska utsläppen samtidigt som fler människor får mer tid att ägna sig åt vad de vill göra. 1500 företag och organisationer, även Greenpeace i vissa länder, har gått över till fyra dagars arbetsvecka, till och med utan sänkt lön. I och med det blir det även en dag mindre i veckan som kräver pendling till och från jobbet. Denna reform kan kompletteras med skattesänkningar för låginkomsttagare.

4. Satsa på energieffektivisering. Sverige använder mer än dubbelt så mycket el per capita som EU-genomsnittet. Genom energieffektiviseringar kan vår elförbrukning minska kraftigt. Om vi till exempel hade minskat elförbrukningen med så lite som fem procent i södra Sverige under elpristoppen, hade elpriserna minskat med 14 procent där. Om dessutom hela EU hade sparat tio procent under vintern, så hade konsumentpriset minskat med 1,70 kr per kilowattimme. Det är långt mer än elstöden. Solvärme med säsongslager bör också kunna minska elpristopparna för uppvärmning.

5. Utred basinkomst. Dagens sociala skyddsnät skapar orättvisor, otrygghet och ovisshet. En bastrygghet befriar många från byråkrati och har ofta i försök visat sig vara ett effektivt sätt att folk tar mer ansvar för sin utveckling än påtvingade åtgärder. Basinkomst kan bli grunden för att det ska vara lättare att bo på landsbygden, särskilt för alla de som har inkomster från många olika aktiviteter.

6. Reformera banksystemet. Med dagens system skapas nästan alla pengar av privatbanker i form av skulder som ska betalas med räntor. Detta ökar klyftorna och instabiliteten i det ekonomiska systemet. Dessutom skapar det en bopris-bubbla som tvingar oss till ständigt ökad skuldsättning och därmed ständig tillväxt för att systemet inte ska kollapsa, även när människor och miljö kollapsar under trycket av ständigt ökad produktion. Dagens system förflyttar alltmer av hela samhällets resurser till storstäderna, en underdebatterad landsbygdsfråga.

7. Gynna alternativa bolagsformer. Allmänintressebolag, bygdebolag och medarbetarägda bolag har i många länder blivit verktyg för att se till att det finns social och annan service på landsbygd och i förorter. Sverige ligger efter, det är dags att satsa på utveckling i medborgarnas händer.

Under 1900-talet skedde flera reformer som innebar stora förändringar och förbättringar i våra liv.

Vi vet att systemförändringar är möjliga. Under 1900-talet skedde flera reformer som innebar stora förändringar och förbättringar i våra liv. Vi införde rösträtt och sänkte arbetstiden för att ge folk tid att utvecklas och forma sina liv med fri tid, och starka krav på arbetarskydd ledde fram till världens mest hälsoskyddande kemikalielagstiftning. Det finns ingenting som säger att Sverige inte kan bli ett land som strävar efter förändring igen, snarare än att med näbbar och klor försvara den livsstil och det system som har orsakat kriserna vi nu står inför. För att det ska vara möjligt måste politiken sluta se omställningen som ett hot mot landsbygden och inse att landsbygden kan bli den stora vinnaren om omställningen görs på rätt sätt.

Oavsett om du är höger eller vänster kan Greenpeaces podd systemskiftet vara en inspiration. Kom med era egna idéer och tankar. Våga satsa på förändring!

Carl Schlyter

Talesperson för klimat, skog och systemförändring, Greenpeace Sverige