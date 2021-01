Pappersåtervinning inget kärnuppdrag för kommuner

Producentansvaret är en central del i svensk miljöpolitik. Det är ett viktigt styrmedel för att nå våra miljömål. Regeringen har dock gett besked om ett slopat producentansvar för pappers- och tidningsproducenterna. Ansvaret för återvinning av dagstidningar, reklamblad och andra trycksaker hamnar i stället på kommunerna. I slutändan är det hushållen som får betala men även miljön.



Regeringens besked innebär att vi överger den miljörättsliga princip om att förorenaren ska betala, vilket producentansvaret är ett tydligt uttryck för. Det omintetgör hela idén om att den som sätter en vara på marknaden också ska se till att den kan återvinnas. Därmed omöjliggörs omställningen till en cirkulär ekonomi, eftersom konsumenterna knappast har rådighet över tillverkningsprocesser och materialval. Det kan få förödande konsekvenser, och är definitivt inte en hållbar politik.



Att skrota producentansvaret för returpapper är nämligen ett dåligt förslag ur alla tänkbara vinklar. Ekonomiskt kommer det att stå kommunerna dyrt att på kort tid organisera insamling och återvinning. Miljömässigt är det riskabelt, eftersom inga krav ställs på tillverkarna att använda den återvunna råvaran. Socialt kommer det att få negativa konsekvenser för de hushåll med sämst ekonomi, när kommunerna tvingas höja avfallstaxan – det slår blint och drabbar även de som saknar prenumeration på papperstidningar och som avsagt sig direktreklam. Beräkningar från Avfall Sverige visar att det kommer att kosta ett genomsnittligt hushåll mellan 150 och 250 kronor per år, i glesbygd kan räkningen sluta på drygt 500 kronor.



Ett upphävt producentansvar rubbar också idén om vad som är kommunal verksamhet. Pappersproducenterna och tidningsmakarna säger att marknaden för returpapper är för dålig: nu tvingas kommuner att bli aktörer på just denna marknad, vilket är långt ifrån deras kärnuppdrag och en dålig affär som kommer att belasta hushållen ekonomiskt.



Enligt regeringen är syftet med beslutet att lösa de ekonomiska utmaningar som många tidningar står inför, men det problemet kräver helt andra åtgärder. En regering med uttalat fokus på miljö- och klimatarbetet bedriver med andra ord mediepolitik på miljöns bekostnad. Man offrar producentansvaret – en av de mest grundläggande principerna i miljöarbetet, för att rädda tidningarna och pappersindustrin. Det är inte en sund miljöpolitik. Kostnader för att upprätthålla statens mediepolitik läggs alltså över på kommuner och hushåll. Den kommunala avfallstaxan ses nu som ett instrument för att täcka kostnader i statsbudgeten.



Att nå miljö- och klimatmålen är en av de största utmaningarna vi har. Producentansvaret har under decennier varit ett styrmedel för att uppnå dem: Det ska inte blandas samman med mediepolitiken och frågan om demokrati och medias överlevnad. Vi kan inte tillåta att producentansvaret monteras ner. Det behövs för att kunna skapa ett hållbart samhälle.

Muharrem Demirok (C),

kommunalråd, Linköpings kommun

Gösta Gustavsson (C),

ordförande, Tekniska verken i Linköping AB