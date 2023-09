Replik: ”Det finns ingen bra metod för att sanera brandbilar från PFAS”

MSB och kommunala räddningstjänster arbetar sedan en tid tillbaka aktivt med att stoppa föroreningen från skumvätska med PFAS då redan mer än 10 000 områden har förorenats av brandsläckningsskum.

Ökad information och medvetenhet gällande PFAS har lett till att skumanvändningen har minskat avsevärt för landets räddningstjänster. De flesta räddningstjänster har bytt till PFAS-fritt skum. Räddningstjänsterna har även arbetat fram nya metoder som ersätter skum och som har visat sig fungera effektivt.

Många räddningstjänster använder bara skum när det inte upplevs finnas något annat släckmedel som fungerar, exempel på det är stora bränder i till exempel olja och flytande bränslen. För att då få använda skum krävs det även i många räddningstjänster ett beslut från högre ledning innan skummet läggs ut. MSB rekommenderar även att skummet samlas in efter användning då skummet är bärare av gifter från branden.

Många räddningstjänster använder bara skum när det inte upplevs finnas något annat släckmedel som fungerar

En del räddningstjänster använder sig inte alls av skum i dag och flera har valt att plombera sina skumtankar. En av landets största räddningstjänster, Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG), har minskat användningen av skum från fyra till två kubikmeter ton per år mellan åren 2016 och 2020. Allt skum som RSG har använt sig av sedan 2021 är PFAS-fritt och då merparten av brandbilarna är helt nya finns inga rester av PFAS i dem. De övriga brandbilarna, där det tidigare har varit skum med PFAS, har sanerats ner till PFAS-nivå på cirka 1 000 nanogram per liter. Det är långt under de riktvärden som förväntas antas av EU:s kemikaliemyndighet (Echa) och kommer att gälla i Europa, nämligen 1 000 000 nanogram per liter.

Under 2022 och 2023 har MSB på uppdrag av Naturvårdsverket stöttat kommunerna med att få det PFAS-skum de har på den lokala räddningstjänsten upphämtat och destruerat. I nuläget är 319 ton skumvätska insamlat och destruerat, det kan därmed inte spridas vidare ut i miljön. Som en följd av detta uppdrag uppstod frågan från räddningstjänsterna gällande sanering av brandbilarnas skumtankar.

Som en följd av detta uppdrag uppstod frågan från räddningstjänsterna gällande sanering av brandbilarnas skumtankar.

Ett flertal räddningstjänster har testat olika metoder för att sanera sina PFAS-skumtankar för att därefter kunna fylla på med nytt PFAS-fritt skum. Många tester på det nya innehållet, skumvätskan i flera fall, har visar sig vara lovande i början, men efter en tid visar analyserna att PFAS-halten ökar. I dag finns därmed ingen känd saneringsmetod som har gett så bra resultat som var önskat, och då är det framförallt PFAS-halterna som ökar över tid som är problemet. Dock visar många av testerna på att de ändå är under de gränsvärden för PFAS i brandsläckningsskum som förväntas antas från Echa.

Många räddningstjänster har dock högre ambition än att nå Echa:s föreslagna gränsvärde på 1 ppm, vilket innebär att räddningstjänsterna fortsätter att leta och undersöka om det finns nya metoder att sanera skumtankarna.

De mängder PFAS som ska saneras bort är ofta väldigt små. Tester visar att till och med i startvärdet innan sanering ligger PFAS-halten i vissa skumtankar under det av Echa föreslagna kravet om 1 ppm (= 1 000 000 nanogram per liter).

Många tester på det nya innehållet, skumvätskan i flera fall, har visar sig vara lovande i början, men efter en tid visar analyserna att PFAS-halten ökar.

MSB har även kopplat in en PFAS-forskare från Lunds universitet som har deltagit vid såväl sanering, provtagning som med att tolka de PFAS-analyser som görs. Flera räddningstjänster har helt transparent delat med sig av sina analyser, vilket har inneburit att forskare, räddningstjänster och MSB har kunnat diskutera resultaten tillsammans för att närma oss en fungerande lösning.

Lynn Ranåker

Handläggare på MSB:s enhet för brand och räddning, filosofie doktor i biologi

Helena Grimm

Miljöstrateg, Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG)