Risk för tvångsarbete kräver samverkan

Nyligen uppmärksammades en rapport av amerikanska Horizon Advisory som visar att solceller producerade i Kina riskerar att ha tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Kisel som används i tillverkningen kan kopplas till den kinesiska statens förföljelse av uigurer i Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. De svenska företagen med Vattenfall i spetsen, meddelar att de ska undersöka anklagelserna noga. Samtidigt fortsätter verksamheten och inköpen. ETI (Ethical Trading Initiative) Sverige uppmanar nu svenska företag till förstärkta kontroller av leverantörer i Kina.

Avslöjandet om solcellerna fick säkert extra uppmärksamhet då missförhållanden kopplas till satsningar som krävs för att klara klimatomställningen. Men tyvärr involverar även gröna satsningar risk att mänskliga rättigheter kränks i globala leverantörsled. En rättvis omställning är nödvändig för att de förändringar som krävs ska få det breda stöd som behövs. Förutsättningen för det är kunskap om hur våra leverantörskedjor ser ut och de risker kopplade till mänskliga rättigheter som finns där.

Som företag gäller det därför att ha processer för att kontinuerligt utvärdera och hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter. Detta kan tyckas självklart när man handlar med högriskländer som Kina, men ofta kommer rapporterna om kränkningar som överraskningar för de inblandade. Igår talade vi om barnarbete i bomull från Uzbekistan, i dag talar vi om kiselråvaran till solceller och bomull från Xinjiang-provinsen och i morgon är det kanske om cashewnötter från Elfenbenskusten.

Det här är ETI Sweden Ethical Trading Initiative Sweden är en icke vinstdrivande, partipolitisk oberoende och medlemsbaserad organisation. Det är ett flerpartsinitiativ som är öppet för och grundat av företag, fackföreningar, offentlig sektor och civilsamhällesorganisationer. ETI Sweden främjar hållbara affärsmetoder hos sina medlemmar i form av god inköpspraxis, riskhantering och kapacitetsbyggande i globala leverantörskedjor. Mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och klimat är i fokus.

Risker är inte statiska, de förändras och ny information framkommer ständigt. Detta reflekteras också i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter som understryker att företags riskhanteringsarbete måste vara kontinuerligt. Principerna om due diligence och företagsansvar formuleras även i OECD:s Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, och senare i år kommer EU-kommissionen lägga fram ett lagförslag som kräver att företag har en process för att hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljö.

Avgörande för att due diligence-arbetet ska lyckas är att samverka brett. Problemen som ska hanteras är ofta strukturella och gemensamma för företag i olika branscher. Företagen behöver även samarbeta med övriga intressenter för att hålla sig uppdaterade om hur riskbilden förändras och för att hantera de kränkningar som uppdagas. Samverkan med fackliga och civilsamhällesorganisationer ger avgörande kunskap om riskerna i de globala leverantörsleden.

Uigurernas situation i Kina visar att företag och offentlig sektor måste ha en klar bild av hela sin leverantörskedja och var i den det finns risker för allvarliga kränkningar. I dagsläget saknar många den spårbarhet som behövs för att veta om det finns en risk för tvångsarbete. Kina är den största producenten av sällsynta jordartsmetallerna, men hur många företag har spårbarhet på de metaller som finns i deras produkter? Situationen är liknande i textilbranschen där 16 procent av den globala bomullsproduktionen kommer från Xinjiang, trots det vet få företag var bomullen i deras produkter kommer från.

Utöver spårbarhet krävs transparens om leverantörskedjan för att kunna ha en meningsfull dialog med intressenter om riskerna. I Xinjiang-provinsen är det dock mycket tveksamt om det i dagsläget är möjligt för företag att säkerställa att inget tvångsarbete används. I en sådan situation är ETI Sveriges rekommendation att avstå från produktion i området tills det är möjligt att på ett säkert sätt kontrollera arbetsförhållandena. Det här är också något som en bred koalition av Uigur-organisationer, internationella fackföreningar och civilsamhällesorganisationer kräver i The Coalition to End Forced Labour in the Uyghur Region.

Men den kinesiska staten har även låtit placera uigurer i så kallad arbetsmarknadsprogram i andra provinser i flera olika branscher. Detta ställer krav på företag att komplettera sina normala fabrikskontroller med specifika åtgärder för att identifiera om uigurer som tvångsförflyttats används i produktionen. Då det kan vara farligt för enskilda att berätta om detta så kan information från lokal media och officiella dokument behöva användas. Det finns annars en stor risk att standardiserade fabrikskontrollerna kommer att missa fall av tvångsarbete utanför Xinjiang.

Situationen för uigurer i Xinjiang kompliceras ytterligare av att kinesiska staten har agerat hårt mot internationella företag som uttalat sig mot inköp från Xinjiang. H&M som tidigt uppmärksammade situationen och valde att inte använda bomull från provinsen har drabbats av statligt understödda bojkotter och nedsläckta e-handelssajter. Därför krävs här även politiska påtryckningar från det internationella samfundet och hjälp med att utvärdera människorättssituationen för att ge vägledning åt företag.

Givet den svårbedömda situationen i Xinjiang är ETI Sveriges rekommendationer till svenska företag:

Kartlägg leverantörskedjan för att identifiera om kopplingar finns till Xinjiang.

Undvik produktion i Xinjiang så länge det inte går att kontrollera om tvångsarbete används.

Förstärk kontroller i övriga Kina för att säkerställa att tvångsförflyttade arbetare inte används.

Xinjiang visar att det inte finns enkla lösningar för företag som vill ta ansvar, men branschöverskridande samarbete med fack och civilsamhälle krävs för en robust riskanalys i en föränderlig värld. Det är hög tid att vi tillsammans ser över organisation och rutiner för att leva upp till FN och OECD:s principer såväl som kommande lagkrav.

Henrik Lindholm

ETI Sweden – Hållbara leverantörsled