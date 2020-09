Så kan detaljhandeln öka vinsten och minska utsläppen

Klimatkrisen är mänsklighetens största utmaning någonsin. För att nå målet och hålla oss väl under två graders temperaturökning måste alla sektorer bidra. Inte minst måste utsläppen från transporterna i Sverige minska, eftersom de utgör en tredjedel av våra totala utsläpp.



Sveriges mål är att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030, jämfört med 2010. Men det är långt kvar till målet. Hittills har utsläppen bara minskat med cirka 20 procent, och under 2019 minskade utsläppen från svenskregistrerade tunga lastbilar med bara en knapp procent.



Eftersom Byggmax verksamhet ger upphov till nästan en miljon så kallade tonkilometer transporter per dag har det varit viktigt för oss att aktivt minska utsläppen från våra transporter. Sedan 2009 har utsläppen per ton från våra transporter minskat med 26 procent. Och en stor del av minskningen har skett genom att vi flyttat gods från väg till sjöfart.



Men hela detaljhandelssektorn behöver höja ambitionsnivån för att minska utsläppen. Här är fem områden med stor potential att minska utsläppen för hela detaljhandeln:



Handla nära. Det enklaste sättet att minska utsläppen från transporter är att minska behovet av dem. Vårt virke köps i huvudsak lokalt, nära våra butiker. På så sätt har vi kunnat minska transporterna och också utsläppen. Kortare transporter innebär också lägre transportkostnader. Detaljhandeln bör därför i större utsträckning välja varor producerade i närområdet.



Befria er från ledtidshetsen. Vi i handeln behöver oftare ifrågasätta om alla varor verkligen måste transporteras utan lagerhållning. Med bara lite längre ledtider blir det mycket lättare att samlasta och vinna stordriftsfördelar. Med lite is i magen kan vi alltså spara både utsläpp och pengar.



Flytta godset från väg till sjö. Utsläppen per tonkilometer från sjöfarten är åtta gånger lägre än från lastbilstrafiken. Sverige har en lång kust vilket gör det enkelt för detaljhandeln att frakta mer av godset på vattnet. Samtidigt behöver vi kräva att våra hamnar rustas för att kunna ta emot olika typer av gods.



Flytta godset från väg till järnväg. Byggmax ambition är att alla varor som kommer till Sverige i containrar ska levereras med tåg till våra lager. I dag lyckas vi till 80 procent. En orsak till att inte allt går på järnväg är att tågen ofta inte går raka vägen och därför tar onödigt lång tid att komma fram. Detta beror på att det är trångt på spåren. Sverige behöver alltså investera mer i tåginfrastruktur, både underhåll och utbyggnad. Detaljhandeln bör ständigt efterfråga och vara med och utveckla lösningar för järnvägstransporter.



Samarbeta mer inom transportkedjan. Speditörer bör jobba mer intermodalt, så att gods i större utsträckning transporteras med de transportslag som är effektivast för olika delsträckor. Det kräver bättre samarbete mellan speditörer, och en ökad grad av samlastning så att gods med olika mottagare kan transporteras tillsammans. Detaljhandeln bör efterfråga en sådan utveckling.



För oss är det viktigt att alla har råd att bygga och renovera utan att oroa sig för klimat och miljö. Bygghandelsbranschen har hittills inte legat i framkant med sitt hållbarhetsarbete, men Byggmax hoppas kunna inspirera fler att bli bättre. Vi vill visa att det är möjligt att kombinera lågt pris med högt ställda hållbarhetsmål.



Detaljhandeln har ett stort ansvar för att minska utsläppen från våra transporter. Inom Byggmax har vi börjat, men vi är inte nöjda. Vi kommer fortsätta att handla så mycket som möjligt från närområdet och flytta gods till transportslag som ger lägre utsläpp. Men alla godsköpare bör tänka till och efterfråga hållbarare transporter. Dessutom måste staten stödja våra ambitioner och investera mer i infrastruktur för tåg och sjöfart. Det är en förutsättning för att vi ska klara utsläppsmålet för transportsektorn 2030.

Niklas Hamberg,

Chef Supply Chain på Byggmax