”Stoppa de felaktiga kraven på enskilda avlopp efter Formas nya rapport”

Tusentals fastighetsägare med enskilda avlopp på landet drabbas nu av kommunernas tillsynsbesök som får stora ekonomiska och sociala konsekvenser. Att bli tvingad att bygga om sin fungerande avloppsanläggning kan kosta 150 000 kronor. Det är en summa som många fastighetsägare inte har, vilket betyder att man kan bli tvingad att flytta från sin fastighet. Så vad handlar frågan egentligen om?

I Smeds-rapporten som kom för några år sedan påstods att fastighetsägare med småskaliga avloppsanläggningar var stora miljöbovar vilket jag i en artikel i Svenska Dagbladet bevisade inte stämde med verkligheten. Formas som fick i uppdrag av regeringen att analysera avloppens påverkan på den lokala miljön har nu lämnat en forskningsrapport där man konstaterar att det är svårt att vetenskapligt bevisa att enskilda avlopp skapar några miljöproblem.

Avloppsvatten renas i ett första steg i en två- eller trekammarbrunn med slamavskiljning för att sedan infiltreras i marken. I rapporten står: ”Ungefär 147 000 enskilda avlopp med vattentoalett har enbart slamavskiljare: Det innebär att avloppsvattnet går till en stenkista eller rakt ut i diken, vattendrag eller sjöar utan vidare rening efter slamavskiljaren. Detta är sedan 1969 inte tillåtet enligt lag”. Det är förödande när en institution påstår något som inte stämmer. Fast man säger att det var ett misstag att dessa oriktiga uppgifter sattes på pränt i rapporten så kan läsare av rapporten nu hänvisa till en lag som inte finns. I miljöbalken finns ingen förklaring till vad som menas med stenkista, vilket gör att man inte kan använda detta begrepp.

Kommunerna underkänner avloppsanläggningar med motiveringar att anläggningen troligtvis inte fungerar för att den är gammal eller för att den saknar någon del. Miljöbalken är teknikneutral, vilket betyder att kommunen inte kan ha synpunkter på anläggningens konstruktion. Det är fastighetsägaren som avgör hur han eller hon vill rena sitt avloppsvatten. Vad kommunen däremot skall kontrollera är funktionen. Kommunen har bevisbördan att om man misstänker att anläggningen inte fungerar att genom provtagningar påvisa skador som påverkar människors hälsa eller den lokala miljön. Finns inga påvisbara skador så kan man inte förbjuda användningen av toaletten.

Men den avgörande frågan är om utsläppet av fosfor från enskilda anläggningar kan orsaka övergödning av sjöar och vattendrag. Mängden fosfor som infiltreras i marken från en enskild anläggning är ungefär ett gram fosfor per dygn vilket i sig är för liten mängd för at göra någon skada. I detta perspektiv är inte mängden fosfor som infiltreras i marken något bekymmer. Som jämförelse kan jag som fastighetsägare sprida kilovis med fosfor på min gräsmatta eller se lantbrukaren som sprider 15 kilo fosfor per hektar.

Stoppa den storskaliga tillsynsverksamheten i hela landet som bara skapar förlorare och där miljövinster uteblir. Här kan ni alla politiker som utgör väljarnas förlängda arm mellan valen göra en insats.

Roland Ekstrand

Svensk Klimatcertifiering