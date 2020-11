Utan fler träd i tropikerna fixar vi inte klimatet

Viljan bland världens folk och ledare att göra något åt klimatförändringen ökar, men det finns oenigheter om var fokus ska ligga. Utifrån klimatförändringens grundläggande fysik står det klart att det inte räcker med att kraftfullt minska utsläppen och drastiskt stoppa avskogningen.



Vi måste även börja tömma atmosfären på stora mängder koldioxid. Dels för att minskningen av utsläpp inte sker tillräckligt snabbt, och dels för att vi redan har släppt ut alltför mycket. För att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader säger FN:s klimatpanel IPCC att mycket mer koldioxid aktivt måste tas bort från atmosfären redan under de närmaste 10-20 åren.



Trädplantering och återställning av skogar är således mycket viktigt för att nå klimatmålen. Vi måste skyndsamt skala upp dessa ansträngningar. Och det finns finansiering. Regeringar världen över ökar investeringar i att återställa ekosystem. Betydande finansiella muskler finns även inom näringslivet där många företag strävar efter att bli klimatneutrala eller klimatpositiva. Den kraften kan användas i större utsträckning.



För att nå klimatneutralitet eller för att bli klimatpositiv behöver företag reducera sina utsläpp så nära noll som möjligt och samtidigt klimatkompensera för återstående utsläpp. Med klimatkompensation som mekanism kan trädplantering och återställning av skogar finansieras, och pengarna ska naturligtvis används för att skapa störst nytta.



Trädplantering kan ske både i tropikerna och i de nordliga regionerna. I tropiska regioner finns potential att hjälpa bönder i fattiga områden, samt främja klimatanpassning och den biologiska mångfalden på plats, medan trädplantering i nordliga regioner kan gynna miljö och samhället lokalt.



Träd i tropikerna växer dock betydligt snabbare och binder därför mer kol jämfört med träd i de nordliga regionerna. I Peru har jag exempelvis nyligen sett en återställd skog som nått 15 meters höjd på bara 6 år, medan det för en tall i exempelvis Skottland kan ta 60 år att nå samma höjd. Det här pekar mot att nivån på kolbindningen i Skottland kan vara bara en tiondel jämfört med den i tropikerna. Skillnader i kostnadsläge gör i regel också att man för en given investering dessutom kan plantera fler träd i tropikerna.



Att plantera nya träd i Sverige och Skottland kan i vissa fall till och med leda till ökad klimatpåverkan när dessa nya mörkgröna områden fångar mer av solens värme än landskapet skulle göra utan träden (så kallad albedoeffekt). I tropikerna ändras inte landskapets förmåga att reflektera solvärme lika mycket av trädplantering.



Det finns även tydliga sociala skäl att plantera träd i tropikerna, liksom fördelar för den biologiska mångfalden. Pengar har möjlighet att nå några av världens fattigaste människor och kan användas direkt för att stärka den lokala miljön.



Träd sänker den lokala temperaturen, ger skugga, skydd mot jordskred och jorderosion vid kraftigt regn och har potential att producera exempelvis frukt, ved och mediciner. De finansiella och miljömässiga fördelarna ger också ökad resiliens mot klimatförändringens effekter.



Återställning av tropiska skogar eller skogsjordbruk framstår därför som klokare både med tanke på finansiering och på markanvändning.



Vi bör alla uppmuntra företag att bli klimatneutrala eller klimatpositiva. Dels genom att minska sina utsläpp, inklusive all ny avskogning, och dels genom att kompensera de återstående utsläppen. Det senare bör ske genom en omfattande expansion av projekt för skogsjordbruk och återställning av skog i tropiska regioner.



Edward Mitchard

Professor i Global Change Mapping,

University of Edinburgh