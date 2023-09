Finalisterna som ska ta energidistributionen in i framtiden

Vårt energisystem är under omstöpning. Från att ha byggt på central och storskalig energiproduktion från framför allt vattenkraft och kärnkraft, ritas nu kartan om i realtid.

Allt fler elproducenter kopplas i rask takt in på elnätet, som redan är under press. Samtidigt spår Energimyndigheten att energianvändningen kommer att fördubblas till år 2035. Att bygga ut elnätet är en enorm uppgift som kommer att ta många decennier. En stor utmaning är också att ge tillgång till rätt mängd energi när vi behöver den.

Behovet av att optimera de lösningar som redan finns är därför stort. Här är finalisterna i kategorin energioptimering i årets E-Prize pionjärer.

– Det är många saker behöver komma på plats samtidigt för att vi ska klara energiomställningen. Ingen aktör kan lösa allt, men gemensamt kan vi hitta lösningar. Därför är det väldigt inspirerande att få ta del av alla de här spännande idéerna, säger Charlotte Bergqvist, utvecklingschef på Cloudberry Clean Energy och medlem i årets jury.

E-Prize delas i år ut för 15:e gången av Eon i samarbete med Aktuell Hållbarhet och Dagens industri.

Finalist 1: Skyqraft

”Utan optimering av elnäten klarar vi inte energiomställningen”

Skyqraft, som startades så sent som 2019, är redan en central spelare på den svenska elnätsmarknaden och har börjat expandera i Europa och USA. Bolaget använder AI för att hjälpa elnätsägare att inspektera elnäten och söka efter befintliga och potentiella defekter. Bilderna som analyseras med Skyqrafts mjukvara kan till exempel samlas in via drönare.

Louise Gauffin

Väldigt stort fokus för energiomställningen har hittills legat på produktionen av förnybar energi, enligt Louise Gauffin, CEO på Skyqraft. Men minst lika viktigt är hur denna nya el ska distribueras till slutkonsumenterna, poängterar hon.

– Elnäten är ryggraden i energisystemet och i vårt samhälle. Våra elnät byggdes för ett halvt sekel sedan och för helt andra behov än i dag. Allt eftersom komplexiteten ökar, fler energikällor kopplas på och elbehovet ökar, sätts elsystemen under stor press, säger hon.

Tidigare har inspektion av elnäten gjorts av en elnätsingenjör via helikopter. Förutom att spara tid och resurser hittar Skyqrafts AI-lösning tio gånger fler kritiska defekter än vad som hittas vid traditionella inspektioner.

– Det visar att elnätsägarna inte haft tillräcklig insyn vad gäller tillståndet för deras fysiska tillgångar, säger Louise Gauffin.

Att de är finalister till årets E-Prize är en bekräftelse på att bolaget är rätt ute, menar hon.

– Jag ser det som ett bevis på att elnäten är ett område som bör få mer belysning och cred. Utan optimering av elnäten klarar vi inte energiomställningen. Då blir satsningen på förnybar energi förgäves, säger hon.

Finalist 2: CheckWatt

”Flexibilitet är en handelsvara på dagens elmarknad”

CheckWatt är ett energitjänsteföretag och tillhandahåller system för optimering av förnybara energiresuser. Framför allt handlar det om solkraft, vindkraft, energilager och laddinfrastrutkur för elfordon.

Bolaget startades 2010 men bedrev då framför allt verksamhet inom forskning och utveckling. Först 2022 började de kommersialisera sin produkt fullt ut. Sedan dess har det gått fort.

Dan-Eric Archer.

– Vi låg helt rätt i tiden. Efterfrågan på tjänster som våra är jättestor just nu. Från att ha haft 10 miljoner i omsättning 2022 kommer vi i år att hamna en bra bit över 100 miljoner. Denna tillväxt ligger framförallt inom styrsystem och aggregering av batterilager, säger Dan-Eric Archer, vd för CheckWatt.

Det som företaget erbjuder, så kallade aggregatortjänster, har blivit lite av ett buzzword i branschen. En aggregator är en aktör på elmarknaden som samlar ihop flera flexibla resurser till större enheter som kan säljas på elmarknaden.

Kunderna är allt från sol- och vindkraftsparker till logistikföretag med laddparker, kommuner och industrier som har solceller på taket, villaägare och bostadsrättföreningar. Med hjälp av CheckWatts tjänster kan de få extra intäkter genom att flexibiliteten från deras resurser når ut till köpare som har nytta av och vill betala för flexibilitet. Något som bidrar till ett bättre och effektivare elsystem för alla.

– Flexibilitet är en handelsvara på dagens elmarknad. Om vi styr alla de här olika resurserna på ett smart sätt behöver vi inte vänta 15–20 år på en utbyggnad av elnätet, säger Dan-Eric Archer.

Finalist 3: Nilsson Energy

”Att kunna lagra energi är en avgörande pusselbit”

Nilsson Energy är en systemintegratör och leverantör av lokala förnybara energisystem med vätgas som energibärare. Bolaget både designar, bygger och installerar systemen.

Martina Wettin

Martina Wettin, en av bolagets grundare, beskriver energioptimering som ”the holy grale” för energiomställningen.

– Att kunna lagra energi tills man behöver den, och att optimera så att man har lagom mycket energi vid rätt tillfälle, är en avgörande pusselbit, säger hon.

För att detta ska bli möjligt behöver man ta ett systemgrepp, enligt Martina Wettin.

– Kombinationen vätas och batterier kan ge en balans mellan att kunna lagra stora mängder energi under lång tid och få snabb effekt.

Att vara finalist till E-Prize ser hon som mycket hedersamt.

– Jag ser det som en ynnest. Jag vet att det är väldigt duktiga personer som sitter i juryn. Det är också ett tillfälle att mötas, dela kunskap, hitta nya partners och bidra till forskning.

Ingen aktör kan göra allt, menar hon. I stället gäller det att hitta bra samarbeten och vara generös och nyfiken.

– De andra finalisterna ser jag mer som kollegor än konkurrenter. Vi och CheckWatt till exempel kompletterar verkligen varandra. Men alla finalister är fantastiska och framåtlutade. Det är också skojigt att ett stort bolag som Eon lägger tid och engagemang på det här viktiga priset.

Karin Tideström