Han har utvecklat solenergins Gore Tex

E-Prize 2020 Finalist nr 4 – Exeger Exeger är en av finalisterna i kategorin Förnybar energi i årets E-Prize, energiinnovationstävlingen som arrangeras för 12:e året i rad av Eon och i år tillsammans med Aktuell Hållbarhet och Dagens industri. Vinnarna av E-Prize 2020 presenteras på konferensen Hållbart Näringsliv 18 november.

Nästan mitt i Stockholm city ligger den, fabriken som tillverkar Powerfoyle, en solcellsteknik som kan alstra ström av allt slags ljus, både inomhus och utomhus, och som är så tunn att den kan printas och integreras på en rad olika ytor.

Bolaget bakom Powerfoyle, Exeger, har flera påskrivna kontrakt med internationella kunder. De produkter som hittills kommunicerats är Exegers solcellsprodukt Powerfoyle på en smart cykelhjälm från svenska Poc och på en hörlur från JBL. Men ännu har de inte nått ut till butikshyllorna. Pandemin kom i vägen.

”Våra produkter skulle produceras under sommaren för att finnas på hyllorna i oktober”, berättar Exegers vd Giovanni Fili.

”Det som har hänt för hela branschen är att de kinesiska fabrikerna som producerar det mesta var helt stängda under våren, under nästan sex månader. Så nu har de en stor backlog och måste producera ikapp våren och de tvingas de prioritera rätt så hårt och även lägga ner en del av de nya produkterna.”

Ingen av Exegers kunder har dock dragit sig ur.

”Men det blir förseningar över hela linjen. Allt kan nog komma ikapp i mitten av nästa år.”

Generellt är det idag 6-9 månaders förseningar i hela elektronikbranschen i spåren av coronakrisen.

”Vi har också en massa andra produkter som var planerade att komma nästa år som kommer att släppas i tid. Så vi kommer ha ett väldigt bra 2021 med ett flertal olika nya produkter ute. Det är då det händer, efter 13 år”, säger Giovanni Fili.

Bolaget har också lyckats få till ett antal kontrakt med nya kunder mitt under coronan.

”Vi har också fyllt på kassan med 200 miljoner från Stena Sessan under våren, vilket var väldigt viktigt för oss för att kunna hålla i vår plan och fortsätta gasa.”

Exegers egen produktion är det dock inga problem med.

”Vi har byggt det här bolaget som man byggde svensk industri förr i tiden, med all kompetens under ett tak. Det betyder också att vi kunnat jobba på internt ganska ostört trots coronan. Vi har utnyttjat den här tiden till att bli ett ännu bättre bolag, bättre produkter, bättre organisation. Så vi kommer att komma ut starkare ur coronakrisen än vi gick in i den”

Bolaget har stor produktionskapacitet i den befintliga anläggningen mitt i Stockholm.

”Men vi har tittat på att bygga en till andra fabrik och har också bestämt oss för det, och det blir också i Stockholm. Det är dock inte klart när. Vi hade planerat för en ny fabrik 2023 men det kan mycket väl bli tidigare.”

Här har Exeger med sig robottillverkaren ABB i ett samarbete där ABB ska bygga upp en helautomatiserad fabrik åt Exeger samtidigt som ABB ska utvärdera potentialen att införliva Exegers solceller i framtida ABB-produkter.

Förutom konsumentelektronik och smarta hem är internet of things en av de tre huvudsektorerna som Exeger inriktar sig på.

”Vi satsar på att komma ut i alla dessa tre sektorerna sedan får vi se i vilken ordning och när. Men vi bör om inte alltför länge ha kunder inom alla tre.”

Men Giovanni Fili har större ambitioner än så med sitt Exeger.

”Det gäller att bygga varumärket, att Powerfoyle blir ett välkänt varumärke och att vi förknippas med rätt saker. Våra solceller ska vara som med Gore Tex, ser man en Gore Tex-lapp på jackan då vet man att man får en viss kvalitet och funktion.”

Av Per Olof Lindsten