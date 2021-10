Tar supermaterialet till hjälp i klimatkampen

E-Prize - Sveriges största energipris Finalist nr 3 – Graphmatech Graphmatech är en av 3 finalister i kategorin Energieffektivisering i årets E-Prize, som belönar smartare energilösningar för att stimulera utvecklingen av lovande svenska bolag med fokus på klimatinnovationer. Tävlingen arrangeras för 13:e året i rad av Eon tillsammans med Aktuell Hållbarhet och Dagens industri. Vinnarna av E-Prize 2021 presenteras på konferensen Hållbart Näringsliv 16 november.

All förnybar energi, elbilar och batterier, det som ska ta oss igenom klimatkrisen är alltsammans beroende av konduktiva, strömledande metaller som koppar. Metaller är dock ändliga resurser och efterfrågan på just koppar beräknas överskrida tillgången med hela 10 miljoner ton per år redan 2030. Bristen syns på kopparpriset som har rusat den senaste tiden.

Uppsalabolaget Graphmatech har en lösning på problemet. Graphmatech gör koppar 40 procent mer konduktiv och dessutom starkare genom att kombinera grafen och koppar. Man kan alltså leda samma mängd ström genom betydligt mindre mängd koppar och därmed delvis åtgärda den globala kopparbristen.

Grafen är materialet som upptäcktes 2004 av de två forskarna Andre Geim och Konstantin Novoselov. Något de sex år senare tilldelades Nobelpriset i fysik för.

Grafen har en rad unika egenskaper som att det är 200 gånger starkare än stål, är genomskinligt, böjbart och som sagt har en mycket god konduktivitet, elektrisk ledningsförmåga.

”Grafen och grafenkompositmetaller har funnits i 15 år nu men än så länge har inga applikationer till fullo utnyttjat grafenets potential”, menar Tommi Remonen, senior scientist på Graphmatech.

Graphmatechs teknik kan förbättra egenskaperna även hos andra metaller än koppar. Till exempel gör bolaget grafen/aluminium-kompositer som är mer konduktiva och starkare än ren aluminium. Dessa skulle kunna ersätta koppar i vissa applikationer.

”Grafen är pulver som används som tillsats i andra material för att göra dem mycket bättre. Naturligtvis finns det många andra segment där grafen kan göra en enorm skillnad, till exempel cementindustrin. Vi kommer att våga oss till sådana marknader när vi väl har skalat upp tillverkningen”, säger Mamoun Taher, Graphmatechs vd och grundare.

Idag har Graphmatech drygt 30 kunder och projekt i 12 olika länder.

”Vi jobbar med teknologiutveckling tillsammans med stora bolag som ABB och Sandvik. Fram till idag har vi levererat ett halvt ton metall med grafen och ett halvt ton polymerkomposit. Så vi skalar upp produktionen från några gram i laboratoriet när vi startade till att idag kunna tillverka några ton per år.”

Grafenet tillverkar Graphmatech av resterna från uttjänta litiumjonbatterier i samarbete med Northvolt.

”Vi arbetar med batteriavfallet efter att alla värdefulla metaller återvunnits. Nu arbetar vi med att skala upp processen med ambition att ha all vår grafenråvara tillverkat av återvunna batterier till 2026. Vi har diskussioner med Northvolt om uppskalningen kommer att göras i Västerås eller Uppsala”, berättar Mamoun Taher.

Bolaget är också delaktigt i batteriforskning och utveckling tillsammans med Uppsala universitet och företag som ABB, Volvo, Scania and Northvolt.

Kunderna, industriföretagen, tillverkar komponenter i dessa metallkompositer i sin vanliga produktion. De kan använda 25 procent mindre metall för att åstadkomma samma eller bättre resultat, enligt Graphmatech.

Det krävs inte mycket grafen, bara 1-5 kilo grafen per ton metall för kompositerna, och därmed kan bolaget konkurrera med pris även i storskalig produktion.

Men dit är det ännu en bit kvar.

”För oss som materialteknikstartup tar det lite extra tid att nå marknadsfas. För att utveckla ett nytt material krävs mycket validering ute hos kunder på komponentnivå. Det tar några år”, konstaterar Mamoun Taher.

Bolaget har dock starka, uthålliga ägare i ryggen. Där märks bland andra industrikoncernen ABB Technology Ventures, SEB Venture Debt samt affärsängeln Jane Walerud som också är bolagets styrelseordförande. Så sent som i somras tog Graphmatech in drygt 80 miljoner kronor i nytt kapital.



Per-Olof Lindgren

per-olof.lindgren@di.se