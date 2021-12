Fredagskommentar: Framtiden gör entré

Under de drygt tio år jag jobbat som hållbarhetsjournalist är det få lösningar inom området som har lovat lika mycket, och dröjt lika länge, som två specifika tekniker. Även om de ifrågasatts och kritiserats omges de båda av ett skimmer som signalerar framtidslösning. Med löften om nollutsläpp, enorm potential och tekniksprång kan de i bästa fall bli avgörande för att att leva upp till Parisavtalet och hålla utsläppen från trafiken i schack.

Det handlar alltså om insamling och lagring av koldioxid såväl som vätgas och bränsleceller. Två långtida bubblare inom hållbarhetsområdet som den senaste veckan framstått som allt mer troliga.

Även om vätgasbilar funnits på marknaden i många år har de inte utgjort något brett alternativ till fossilbilar, då det i Sverige finns fyra tankstationer i drift. Men nu står vi på tröskeln till en tiodubbling av antalet stationer, med teckning över stora delar av landet. Företaget REH2 har beviljats 355 miljoner kronor i investeringsstöd från Klimatklivet och siktar på att till år 2025 bygga 24 tankstationer längs det svenska vägnätet från Skåne till Norrbotten. Samtidigt planerar det danska företaget Everfuel att bygga 15 nya vätgasstationer i Sverige före slutet av 2023. Bland annat uppges det handla om ett samarbete med OKQ8 och att stationerna ska placeras i Malmö, Trelleborg, Stockholm och Göteborg.

Vätgastekniken och bränsleceller har länge kallats för framtidens lösning, i just framtiden. För Sveriges del ser tekniken nu ut att göra entré på vägarna för att bli ett komplement till omdiskuterade biobränslen och laddbilarnas el-konkurrens. Om den lever upp till det gröna löfte som utlovats, vill säga. För i takt med mer konkreta planer kommer allt fler indikationer på att bränslet som endast leder till utsläpp av värme och vattenånga i avgasröret inte alltid är så klimatsmart i hela livscykeln.

Frågan om att samla in och lagra koldioxid har kritiserats hårdare än vätgasen, bland annat för att bli ett alibi för fortsatta utsläpp. Samtidigt bygger IPCC:s scenarier för att leva upp till 1,5-gradersmålet på någon typ av avlägsnande av koldioxid. Den tröga utvecklingen av tekniken har till stor del handlat om de stora investeringar som krävs och höga kostnader för processen. Men flera kommuner driver pilotprojekt och i veckan meddelade länsstyrelsen i Kronoberg att lagring av koldioxid nu blir ett regionalt mål, med sikte på att år 2030 fånga in minst 180 000 ton koldioxid per år i länet. Dessutom beslutar regeringen i dag om ett driftstöd för infångning, avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor, så kallad bio-CCS.

Veckans besked ger lätt känslan av att ”nu händer det”. Återstår att se om ytterligare tio år vad de fick för genomslag.