Fredagskommentar: Vilka av er där ute är bäst på samarbete?

Samtidigt som årets klimatförhandlingar drog i gång i Sharm el-Sheikh i Egypten, så damp Greta Thunbergs The Climate Book ner i brevlådan. Ändå ett imponerande arbete, där den i dag 19-åriga skolstrejkaren lyckats samla över 100 forskare, författare, journalister och aktivister från hela världen, som här tillsammans tar sig an klimatfrågan från en rad olika håll.

Kanske är det så, att ska något bli gjort på hållbarhetsområdet i dessa tider, då är det nya samarbetskonstellationer av det här slaget som måste till. Ingen människa, och inte heller någon organisation, företag, politiskt parti eller till och med land kan ju ensamt komma särskilt långt i miljö- och klimatarbetet. Att lyckas få med sig andra är nyckeln, och förenklat kan man väl säga att det är den som förstår behovet av just ökat samarbete, som är den som visar på verkligt ledarskap.

Det roliga i allt detta, det är att om man börjar tänka i de här banorna, då syns plötsligt en massa olika samarbetsformer poppa upp lite var stans.

I de senaste veckornas rapportering bara här på Aktuell Hållbarhet till exempel, så går det både snabbt och enkelt att hitta artiklar där samarbeten verkar ha spelat en avgörande roll för att positiva resultat ska ha uppnåtts. Ta bara fem av texterna:

1. Nyligen skyddades över tusen hektar med skog i Norrbotten efter en minst sagt unik överenskommelse mellan SCA, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbottens län samt organisationen Steget före. En av de inblandade, SCA:s hållbarhetschef Hans Djurberg, sa då:

– Det är roligt att se vad vi kan åstadkomma när vi jobbar tillsammans, ideell naturvård, företag och myndigheter.

2. Den svenska högskolesektorn har drygt 54 000 anställda och närmare 400 000 studenter. För att uppfylla sin del av Parisavtalet har svenska universitet och högskolor nu en gemensam satsning på gång: ett klimatnätverk. Projektledaren Johanna Sennmark, som även är miljöchef vid SLU, sa i samband med att planerna presenterades:

– Framöver ska vi helt enkelt hjälpa varandra att ta fram riktlinjer och styrmedel som är i linje med Parisavtalet. Vi kan inte bestämma att alla ska jobba på samma sätt, men vi kan ta fram bra förslag som alla kan inspireras av.

3. Karlstads kommun drog i höstas i gång arbetet med vad man kallar för ett elevborgarråd. Tanken är att elever i årskurs 4–9 från samtliga kommunala grundskolor ska ges möjlighet att påverka kommunens klimatarbete. Utbildningschefen Johan Sjövall kommenterade det hela så här:

– Vi har ju insett att när det kommer till klimatfrågan kanske vi i vuxenvärlden behöver en spark i häcken av våra ungdomar.

4. När Scania nyligen satte upp skärpta hållbarhetsmål för 2030, som bland annat inbegriper 100 procent gröna batterier samt 100 procent grönt stål, aluminium och gjutjärn, då förklarade hållbarhetschefen Andreas Follér att två saker var nödvändiga för att företaget skulle lyckas:

– Detta är ju produkter som knappt finns på marknaden i dag, så från Scanias sida kan vi inte bara sitta på vårt kontor och beställa hem materialet. Därför är det oerhört viktigt att vi nu dels samarbetar väldigt nära med våra leverantörer, dels ser till att vi vågar lita på varandra, för det här är ett arbete vi måste göra tillsammans.

5. Tankesmedjan Global Utmaning får en ny chef i februari nästa år. Det blir Eva Svedling, tidigare bland annat statssekreterare på miljödepartementet, som tar över som vd, och en av hennes huvuduppgifter blir enligt henne själv att hitta nya förändringsplatser i samhället. Själv säger hon i intervjun med Aktuell Hållbarhet att hon inspireras av bland annat regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, som leds av den nationella samordnaren Svante Axelsson och som samlar företag, branscher, kommuner och regioner:

– Det här tycker jag är ett jättebra exempel på hur man har lyckats skapa en helt ny sorts samarbetsyta. I Sverige har vi traditionellt sett varit duktiga på den här typen av lösningar, och jag är övertygad om att vi kan hitta många fler varianter på samarbetsformer framöver som kan snabba på omställningsarbetet.

Ja, en spaning inför framtiden är alltså att samarbeten i olika konstellationer är vägen framåt. På sätt och vis kanske det är ett av de bästa hållbarhetsverktyg vi har i dag.

Det är ungefär som Greta Thunberg själv skriver i en av sina egna texter i The Climate Book:

”There won´t be a one-size-fits-all message that will work for everyone. Thousands – or even millions – of different approaches will be needed, but right now our resources are quite limited, to say the least. We have to koka soppa på en spik, as we say in Swedish. To make do with what we have.”



