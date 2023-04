Kommentar: Grattis alla hållbarhetsproffs– här årets 101 mäktigaste

Medlemmar i årets jury är:

Ylva Bergman – chefredaktör, Aktuell Hållbarhet

Pernilla Strid – journalist, Aktuell Hållbarhet

Faduma Aden – Diversity, Inclusion and Belonging Strategy Specialist, Spotify

Elise Grosse – hållbarhetschef, Sweco Architects

Linda Gustafsson – jämställdhetsstrateg, Umeå kommun

Magnus Jahnke – chef för avdelningen Stadsmiljö, Göteborgs stad

David Khabbazi – vice vd/strateg, The Social Few

Fredrik Rosenholm – hållbarhetschef, Fazer