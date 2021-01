Nu krävs idérikedom och kommersiellt mod

I dag lägger regeringen fram den efterlängtade handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Det handlar om över 100 åtgärder som ska ta oss mot en omställning av ekonomin - från linjärt till cirkulärt. Bland förslagen finns åtgärder som kvotplikt för återvunna material, en utvidgning av EU:s ekodesigndirektiv, ökad standardisering av cirkulär produktdesign och mycket annat.

En viktig punkt i den nya handlingsplanen handlar om stöd till cirkulära affärsmodeller för återanvändning, återtillverkning och återvinning. Antalet cirkulära alternativ i näringslivet har redan ökat kraftigt och har under de senaste åren visat en stor fantasirikedom. Ett problem har dock varit att få, om ens något, av de cirkulära initiativen varit ekonomiskt bärkraftiga. Och om de cirkulära satsningarna inte är lönsamma, så är de heller inte långsiktigt hållbara.

Ett av de företag som kommit mycket långt i den cirkulära omställningen är Ikea. När jag nyligen pratade med Ikeas hållbarhetschef Jonas Carlehed så målades just lönsamhet upp som den springande punkten i det fortsatta cirkulära arbetet. Han konstaterar att det i dag inte finns någon som har ett exakt svar på hur en second hand-affär kan bli lönsam för Ikea. Ändå säger han att företaget nu kommer att lägga all sin kraft och en rejäl dos kommersiellt mod för att hitta en lösning.

I dag pratade jag också med Scorettgruppens hållbarhetschef Sophie Arnesved. Hon berättar att Scoretts second hand-koncept, Reuse, där kundernas använda skor samlas in, repareras och säljs, fortfarande går ungefär plus minus noll. Läget här är oförändrat sedan vi talades vid senast, för drygt ett år sedan. Förhoppningarna på satsningen Reuse är dock fortsatt höga. Därför skalas Reuse-konceptet nu upp för att användas i fler butiker och i företagets e-handel. Strategin är kortfattat att nå vinst genom ökade volymer.

Den globala handeln med produktion i låglöneländer bygger på en linjär modell som har effektiviserats och slipats i många årtionden. Nu måste nya cirkulära affärsmodeller konkurrera ekonomiskt med linjärkapitalistiska krafter som är gigantiska. Det handlar än så länge om en Davids kamp mot Goliat. Förhoppningsvis kommer regeringens handlingsplan som läggs fram i dag att jämna ut oddsen.