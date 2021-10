Frågor och svar om rankningen Hållbara bolag 2021

Varför granska och ranka bolag ur hållbarhetsperspektiv?

Syftet med rankningen är att ta tempen på bolagens affärsstrategiska arbete och ambition inom hållbarhetsområdet.I allt snabbare takt blir klimat, miljö och andra hållbarhetsaspekter allt mer affärskritiska och det finns ett behov att belysa och bolagens arbete ur flera perspektiv. Det finns behov av att identifiera och lyfta fram best practice och goda exempel, vilket är ett av de stora syftena med rankningen.

Vilka branscher och bolag omfattas?

133 av börsens största bolag i GICS-kategorierna kapitalvaror (56 bolag) , konsumtionsvaror (28 bolag), material (18 bolag), dagligvaror (8 bolag), bank (9 bolag) och investmentbolag (14 bolag) ingår i rankningen.

Hur ser rankningsmodellen ut?

Rankningen består av två delar. Den första delen är en studie och analys av bolagens års-/hållbarhetsredovisningar samt hemsidor. Den andra av en enkät som i år hade en svarsfrekvens på nästa 70 procent. Maximal poäng som ett bolag kan få är 119. Rapport och hemsidestudien står för 98 poäng och enkäten för 21 poäng.

Men vad är det rankningen faktiskt mäter?

Rankningsmodellen har sju kategorier - antikorruption, personal, miljö och klimat, hållbarhetsstrategi och SDG, mänskliga rättigheter, kapitalmarknadspåverkan och övrigt. För rapport och hemsidestudien är det fokus på totalt 98 olika kpi:er och indikatorer.

Hur har rankningsmodellen tagits fram?

En rådgivande kommitte bestående av representanter från olika organisationer har träffats och skapat en modell med utgångspunkt i att identifiera de hållbarhetsaspekter med värderelevans för själva bolaget men som också bidrar till hållbar utveckling i ett större perspektiv. Den rådgivande kommitten har 2021 bestått av följande medlemmar:

Susanne Arvidsson, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet (ordförande)

Annika Rosing, Tillväxtverket

Torbjörn Westman, FAR / KPMG

Erik Elvingsson Hedén, SB Insight

Glenn Gran, Vinnova

Karin Svensson, Sida

Lars Söderfjell, SFF

Emma Ihre, Global Compact Network / Mannheimer Swartling

Suzan Hourieh Lindberg, The Social Few

Mikael Salo, Di Gruppen

Josefin Jakobsson, Dagens industri

Daniel Boman, Aktuell Hållbarhet

Catrin Offerman, Di Gruppen

När har arbetet genomförts?

Granskningen har skett under maj till augusti 2021. Då har även enkäten skickats ut till samtliga bolag.

Skiljer sig rankningen mot de som genomförts tidigare år?

2020 hade rankningen ett smalare scope och fokus låg på bolagens förmåga att hantera klimat- och hållbarhetsrelaterade risker. 2019 hade rankningen samma breda perspektiv som årets rankning. Det är alltså 2019 och 2021 som är relevanta att jämföra.