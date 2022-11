Koen Theweissen ”Jag skäms inte för att arbeta med att få människor att fatta mer hållbara beslut”

Namn: Koen Thewissen



Yrke: Beteendedesigner och grundare av kommunikationsbyrån We are Daniel, baserad i Belgien.



Aktuell med: Föreläste på konferensen Hållbart näringsliv i november.



Kuriosa: Namnet på byrån, We are Daniel, är en hyllning till Daniel Kahnemann, författaren och psykolog som 2002 tilldelades Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.