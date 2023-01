Centralbankschef i Davos talade om biologisk mångfald och fattigdom

Det avslutande offentliga samtalet vid världsekonomiska mötet i Davos handlade om fruktan för framtiden. Den kan bli dålig av flera skäl. Ett orosmoln är de stora satsningarna på den gröna omställningen som redan lanserats i USA och som snart möter ett europeiskt svar. Blir det fel kan det leda till ett handelskrig då stater tävlar i att subventionera sina egna företag och utesluter företag från andra länder.

Lawrence Summers före detta finansminister Foto : Michael Calabro

Lawrence Summers, före detta finansminister i USA, sammanfattade det så här:

– Vi måste skilja på ett subventionskrig, som i princip är något bra, och protektionism.

Christine Lagarde, som är chef för den europeiska centralbanken, uttryckte sig ännu mer drastiskt. För hon sa att klarar världens länder inte av att hålla ihop inför utmaningarna så blir vi ”pickled”. Det betyder inlagd, som när man lägger in sill, alltså något som utgår från att den som blir det är död.

Under samtalet nämnde hon inte bara klimatet, utan även andra hot mot livet på jorden.

– Jag hoppas att subventionstävlingen inte blir en tävling mot botten vad gäller klimat, biologisk mångfald och kampen mot fattigdomen sa hon.

Det här var ett samtal som skulle handla om ekonomi, med titeln Global Economic Outlook: Is this the End of an Era? Men det kom till stor del att handla om hållbarhet. Kanske markerar det slutet på eran då pengar mest handlar om hur de ska bli fler. Vid det är samtalet handlade det mycket om hur pengarna ska komma till nytta i ett större perspektiv. Och publiken på plats, den applåderade när Lawrence Summers sa så här:

– Låt oss tävla genom att arbeta hårt men inte genom att bygga murar mellan varandra.