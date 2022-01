EU:s plattform för hållbara finanser: Det behövs mer tid för att komma överens om taxonomin

När EU-kommissionens plattform för hållbara finanser sent på fredagskvällen lämnade sitt svar på EU-kommissionens förslag om att inkludera såväl naturgas som kärnkraft i taxonomin var en av slutsatserna att det behövs mer tid för att ta hänsyn till de synpunkter som kommit in och säkerställa att taxonomin ligger i linje med intentionerna för taxonomin. Enligt Sandrine Dixson-Declève, en av plattformens medlemmar som även är medordförande i Romklubben, strider både inkluderingen av gas och kärnkraft mot grundkravet i taxonomin att hållbara investeringar inte ska göra betydande skada. Vidare anser hon att det är fel att ändra gränsen för utsläppsintensitet som överenskommits mellan alla tre EU-institutioner för att tillfredsställa nationella intressen.

”Att använda den gröna taxonomin för att försöka adressera alla dimensioner i omställningen av energisystemet är helt olämpligt och kommer helt underminera effekten av taxonomi-ramverket”, säger hon i en kommentar.

I en analys publicerad av den europeiska tankesmedjan E3G rubricerad ”Mapping out a way through the taxonomy crisis” vore det bästa om EU-kommissionen drar tillbaka sitt förslag för att visa europeiskt klimatledarskap. Annars bör medlemsländerna säga nej eller EU-parlamentet lägga in sitt veto. Annars kan det bli starten på en långdragen juridisk konflikt mellan EU-kommissionen och medlemsländerna.

Som Aktuell Hållbarhet tidigare berättat måste minst 20 medlemsländer säga nej för att stoppa förslaget. Hittills har Danmark, Österrike, Spanien och Luxemburg sagt nej enligt tidningen Politico.



