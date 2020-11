Forskare: Investerare behöver höja kunskapen om återvunnen råvara

Ungefär hälften av EU:s totala utsläpp av växthusgaser och över 90 procent av förlusten av biologisk mångfald och vattenbrist orsakas av utvinning och bearbetning av jungfruligt material. För att nå Parisavtalets mål måste konsumtionen av jungfruliga resurser halveras från dagens nivå, att jämföra med den prognostiserade exponentiella ökning av förbrukning av jungfruliga material fram till 2050.

– Vi har en materialåtervinning i dag som ger lågvärdiga material, då är det klart att de inte används. Vi måste skapa ett sug efter materialen och det gör vi genom att investera i många olika lösningar som gör att vi med fördel kan använda materialet som det är så många gånger så gånger som möjligt, säger Evalena Blomqvist, senior forskare på Rise, till Aktuell Hållbarhet.

Budskapet till investerare är att de behöver lära sig mer om återvunnen råvara och vara proaktiva i dialoger med företag. Marknaden för återvunnet material är ung, differentierad och potentiellt gigantisk. Men för att affärspotentialen ska uppfyllas behöver investerare bidra till normförskjutningar som ger en ökad efterfrågan på återanvänd råvara.

– Att direkt bryta ner materialet för molekylåtervinning är extremt resurskrävande och därmed utmanande ur ett hållbarhetsperspektiv. Investerare och företag behöver se material utifrån de unika egenskaperna det har. Då måste vi skapa logistiksystem som backar upp det, där det finns flera olika ”gruvor” – så kallade materialbanker – som man kan välja var de finns och hur ”skörden” av återvunnen råvara ska ske, säger Evalena Blomqvist.

Hon påpekar att en viktig fråga gäller kommunikation kring återvunnen råvara, och att den inte borde kallas för sekundär vilket är förhållandevis vanligt.

– Det är viktigt att vi inte kallar materialen för sekundär och primär råvara. Vad tänker du när du hör de orden? Man har straffat ut den återvunna råvaran på en gång. Vi kallar det därför genomgående för återvunnen råvara, säger Evalena Blomqvist.

Övergripande frågor som investerare bör ställa när de utvärderar företag 1. Hur bidrar företaget till resurseffektiv materialanvändning? 2. Vad är företagets nettobidrag till resurseffektiv materialanvändning och en omställning till ett hållbart samhälle? 3. Vad är företagets ställning eller roll i ett bredare affärsekosystem?

I arbetet med briefen har flera investerare intervjuats, som visat intresse för att arbeta mer med materialåtervinning. Men en vanlig uppfattning är att det krävs nyckeltal för att kunna jobba med frågan.

– Investerare kan inte sitta och vänta på de snabba nyckeltalen. De måste vara nyfikna på att förstå och lägga pusslet själva. Då har de en marknad som är kolossal, säger Evalena Blomqvist.

Det finansiella ramverket Task Force on Climate-Related Financial Disclosures har, tillsammans med andra initiativ, drivit en ökad förståelse om klimatförändringen i finansbranschen. Nu arbetas ett nytt ramverk fram, Task Force on Nature-related Financial Disclosures, fram för att öka fokus på biologisk mångfald och naturresurser. Även om det finns ett intresse bland investerare menar Evalena Blomqvist att de ännu inte visar tillräckligt stort intresse för frågor som rör biologisk mångfald.

– De är inte där än, men jag tror att frågan kommer bli mer aktuell bland investerare. Det är därför jag pratar om hållbara framtidssäkra affärer. Investerare och företag behöver titta på affärer som bidrar till minskat uttag av jungfruliga resurser. Om vi inte ens tittar på att minska uttaget av jungfruliga resurser kan vi lika gärna säga att vi struntar i de här målen för klimatet och biologisk mångfald, säger Evalena Blomqvist.



Läs investerarbriefen från Mistra och Misum