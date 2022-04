Mistra ger 100 miljoner till forskning om biologisk mångfald och det finansiella systemet

Båda forskningsprogrammen syftar till att hindra förlusten av samt återskapa biologisk mångfald. Detta ska ske genom tvärvetenskaplig forskning och med partners inom industrin och den finansiella sektorn.

”Biodiversitet handlar inte bara om artrikedom utan om hållbar utveckling i mycket vidare mening. Den svaga kopplingen till finansmarknadens aktörer är något av en felande länk i dag. Kan vi bygga broar här kommer både miljön och ekonomin att tjäna på det”, säger Johan Edman, programansvarig på Mistra, i en kommentar.

Det första programförslaget som får finansiering är Mistra biodiversity finance programme, BIOFIN, med Stockholm Resilience Centre som huvudsökande. Det andra är Pathways towards an efficient alignment of the financial system with the needs of biodiversity, BIOPATH, vid Lunds universitet.

Mistra BIOFIN vill öka finanssektorns förmåga att bidra till en ”naturpositiv” ekonomi. För att lyckas ska forskningsprogrammet utveckla metoder och mätvärden för att identifiera affärsmodeller som skyddar och förbättrar den befintliga biologiska mångfalden.

BIOPATH ska kartlägga, utvärdera och samutveckla befintliga och nya tillvägagångssätt där biologisk mångfald integreras i finansiellt beslutsfattande. Programmet fokuserar på förändring av markanvändning relaterad till jordbruk, skogsbruk och energi.