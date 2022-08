Mörkgröna fonder lockar mest

Svenskarna fortsatte ta ut pengar från aktiefonder under andra kvartalet samtidigt som börskurserna föll. Uttagen under andra halvåret landade på 36 miljarder men flykten bromsades under andra kvartalet. Samtidigt ökade sparandet i mörkgröna fonder. För att få räknas som mörkgrön ska en fond ha hållbara investeringar som mål.

De mörkgröna fonderna utgör fortfarande en mindre del av svenskarnas fondförmögenhet men sparandet där ökade med drygt sju miljarder under första halvåret.

”Investeringar i mörkgröna fonder står emot det totala uttaget ur fonder även i det andra kvartalet. Att det är just mörkgröna aktiefonder som har störst nettosparande visar sannolikt att spararna som väljer fonder med hållbarhet som mål också är väldigt långsiktiga och inte påverkas av att börserna gått utför hittills i år”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.

Svenskarnas fondsparande domineras av fonder klassade som ljusgröna, vilket innebär att de främjar miljömässiga eller sociala egenskaper. Dessa fonder uppvisar inte alls samma motståndskraft som de mörkgröna. De ljusgröna fonderna har tappat 55 miljarder hittills i år.