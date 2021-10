Nya hållbarhetskrav på Sjätte AP-fonden

I juni redovisade Riksrevisionen sin granskning av AP-fonderna. Bland annat uppmärksammades att Sjätte AP-fonden aldrig fått några hållbarhetskrav sen dess inrättande 1996. Nu föreslår regeringen en rad lagändringar som skärper kraven för framför allt Sjätte AP-fonden.

”Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripandemålet för placeringsverksamheten”, står det i förslaget. Regeringen konstaterar att trots avsaknad av lagkrav har fonden över tid utvecklat sitt hållbarhetsarbete och integrerat ESG-frågor vid förvaltningen av fondmedlen.

Övriga AP-fonder omfattas av en gemensam värdegrund, men den ska inte omfatta Sjätte AP-fonden enligt förslaget. I stället ska Sjätte AP-fonden ha en egen värdegrund med riktlinjer för vilka tillgångar de inte bör ha i portföljen. Det nya målet ska löpande utvärderas och rapporteras i samverkan med de andra AP-fonderna.

”AP6 välkomnar förslaget om att hållbarhetsmål skrivs in i lagen som styr Sjätte AP-fondens verksamhet. Att det hållbarhetsarbete som AP6 bedrivit under tio år nu formaliseras är mycket bra. AP6 har under årens lopp på eget initiativ tagit fram egna utvärderingsmodeller för att mäta och följa upp hållbarhetsarbetet i portföljen” säger Katarina Staaf, vd Sjätte AP-fonden, i en kommentar.



