Hållbarhetsmäktigaste 2021, plats 11-20 

Generaldirektör, Naturvårdsverket (10)

Med förnyat uppdrag, drygt två miljarder extra i kassan och nya ambitioner och visioner har Björn Risinger ett stort ansvar och dito potential att styra utvecklingen i hållbar riktning.

Hållbarhetschef, Ikea (19)

Ikeas hållbarhetschef Jonas Carlehed har lyckats få både hans eget och företagets namn att starkt förknippas med den nödvändiga cirkulära omställningen. Nu ökar han tempot ytterligare för att nå Ikeas mål att bli ”klimatpositiva, cirkulära, rättvisa och jämlika” senast år 2030.

– I Sverige planerar vi för hemleveranser med elfordon och utökade laddmöjligheter på våra enheter. Vi skalar upp våra innovationstester för att skapa nya attraktiva, lönsamma och cirkulära affärsmodeller kring uthyrning och secondhand. Vi lanserar även nya program inom mångfald och inkludering för att skapa jobbmöjligheter för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i dag, berättar han för Aktuell Hållbarhet.

Om du fick genomdriva en politisk reform – vilken skulle det bli?

– Jag ser fram emot handlingsplanen för Sveriges strategi för en cirkulär ekonomi. Jag tror mycket på reformer som skapar en efterfrågan på de nya cirkulära affärsmodeller som många företag nu utforskar – exempelvis uthyrning, secondhand och reparation. Incitament för privatpersoner och offentliga upphandlare kan göra stor skillnad för en snabb uppskalning av dessa affärsmodeller.

Assisterande generalsekreterare och chef för externa relationer, UNDP (6)

Som statstjänsteman har Ulrika Modéer länge hållit sig nära de översta politiska maktlagren i Sverige. Nu är hon den högst placerade svensken inom FN som assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete.

Riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson, Miljöpartiet (28)

Lorentz Tovatt går lite under radarn för den breda allmänheten men han har tveklöst minstrarnas öra när det kommer till att forma inriktningen på Sveriges klimatpolitik.

Före detta miljö- och klimatminister samt biträdande statsminister, regeringen (MP) (2)

Sveriges miljö- och klimatminister, vice statsminister och Miljöpartiets ena språkrör, Isabella Lövin, meddelade i augusti att hon i början av 2021 lämnar politiken. Som miljö- och klimatminister har hon utan tvekan varit en av Hållbarhetssveriges mest inflytelserika personer. Nu önskar vi henne lycka till på kommande uppdrag.

Vd, Stiftelsen Allbright (64)

Att kvinnor och män ska ha lika rättigheter i sitt yrke och på sin arbetsplats är tyvärr fortfarande inte självklart i Sverige. Amanda Lundeteg är i dag den mest framträdande rösten för denna fortsatt viktiga hållbarhetsfråga.

Chef för regulatoriska hållbarhtsfrågor, SEB (35)

Som medlem i EU-kommissionens expertgrupp för hållbara finanser, TEG, har Marie Baumgarts redan varit med och påverkat finanssektorn på ett avgörande sätt. Nu fortsätter hon arbetet med att styra storbanken SEB mot hållbara horisonter.

Vd och medgrundare, Trine (81)

Backad av tungt riskkapital matchar Sam Manaberi investerare med solenergiföretag i tillväxtländer och skapar därmed stora möjligheter för andelen förnybar energi att växa i den globala energimixen. Sam Manabari har genom åren överösts med priser och utmärkelser inom hållbarhetsområdet, nu fortsätter hyllningskören.

Hållbarhetschef, Axfood (43)

Åsa Domeij har flera viktiga plattformar där hon påverkar utvecklingen i hållbar riktning. Som hållbarhetschef på Axfood driver hon utvecklingen i livsmedelsbranschen. Som ordförande i delegationen för cirkulär ekonomi har hon nyligen släppt rekommendationer till regeringen som styr Sveriges cirkulära omställning.

Vd, We Don’t Have Time (Ny)

Under 2020 har Ingmar Rentzhog genom det sociala nätverket We Don't Have Time nått över 10 miljoner människopr och visat att vi måste agera nu samt presenterat ett antal lösningar på klimatkrisen. Samtidigt har han passat på att skapa partnerskap med FN, Ericsson, Twitter, Nordiska Ministerrådet och en mängd andra stora organisationer.