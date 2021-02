Hållbarhetsmäktigaste 2021, plats 2-10 

Bild 1 / 1 2. Greta Thunberg Foto: Anders Hellberg

Klimataktivist (1:a plats 2019 då den senaste listan släpptes)

Greta Thunberg är 18 år gammal och redan en av världens mest kända svenskar. I november släpptes dokumentären om henne och nyligen stod det klart att hon blir motiv på ett frimärke. Det är svårt att få större genomslag än så. Pandemin har det senaste året tvingat Greta Thunberg att bedriva sin klimatkamp digitalt, och det är inte längre möjligt att samla 10 000-tals demonstranter på gatorna i världens städer. Hennes plattform för påverkan har dock knappast blivit mindre.

Ordförande, Klimatpolitiska rådet (15)

Expert ut i fingerspetsarna och ändå ödmjuk och nyfiken. Så beskrivs Klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna av Aktuell Hållbarhets läsare. Som återkommande gäst i TV4:s morgonsoffa är han i dag en folkbildare som skapar förändring även hos dem som inte är insatta i klimatfrågor.

Ordförande, Amnesty (12)

Den välkända människorättsjuristen Parul Sharma finns nästan alltid med i toppskiktet på listan över Sveriges hållbarhetsmäktigaste, men ofta i olika och nya roller. I år deltar hon på listan som nytillträdd ordförande för Amnesty Sverige, en organisation som haft en tuff tid med anklagelser om intern rasism. Efter vissa justeringar av ledningen hoppas hon nu att Amnesty ska kunna fortsätta kampen för rättvisa, både externt och internt.

– Amnesty är en stark aktivistorganisation och människor är klarsynta när det gäller vad som är rätt och vad som är orätt, även inom den egna organisationen – vilket visar sig av kritiken från både nuvarande och före detta medarbetare. Att individer nu reagerar mot vithetsnormer och etablerade maktstrukturer är inte så konstigt egentligen. Det krävs ett alert ledarskap som förstår hur riskabelt det är med enfald och här har näringslivet kommit längre, säger Parul Sharma.

Vid sidan av Amnesty har Parul Sharma i dag två uppdrag, ett som rör klimaträttvisefrågor i Sydasien, och ett med CSR Sweden där utbildning, revisoner och rådgivning av och till företag äger rum. Parul Sharma menar att kunskapen kring mänskliga rättigheter fortfarande är låg och underprioriterad hos svenska företag. De största bristerna anser hon finnas i inköps- och säljleden där det fortfarande ofta saknas en konsekvensanalytisk kompetens.

Direktör, Potsdam Institute for Climate Impact Research (5)

Johan Rockström är den ende personen som belönats med utmärkelsen Mäktigaste i Hållbarhetssverige åren 2012 och 2013 (då Miljömäktigaste). På Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland fortsätter nu Johan Rockström att leda arbetet på ett av Europas och världens mest framstående centrum för klimat- och hållbarhetsforskning.

Vd, Global Utmaning (Ny)

Under Tove Ahlströms ledning har tankesmedjan Global Utmaning vuxit till en aktör att räkna med i hållbarhets-sverige. Tove har drivit ett föryngringsarbete och diversifierat gruppen rådgivare som är anslutna till Global Utmaning för att säkerställa tankesmedjans träffsäkerhet. Tove Ahlström berättar att Global Utmaning under det kommande året kommer att fokusera på tre områden som hon menar är djupt sammankopplade – frågan hur Sverige ska nå nettonollutsläpp, kvinnligt ledarskap och egenmakt samt hållbar stadsutveckling.

Vad gäller den svenska klimatutmaningen berättar hon att analyserna pågått hela hösten och att dessa kommer börja presenteras i början av året.

– Sedan ska vi undersöka vilka lagar och regler som behöver ändras för att detta ska bli möjligt och slutligen även arbeta tillsammans med fackföreningsrörelsen och studieförbund för att utbilda och informera om frågor för att skapa ett väljartryck inför valet 2022.

När det kommer till fokusområdet kvinnligt ledarskap konstaterar Tove Ahlström att ett hållbart samhälle kräver inkludering av fler perspektiv.

– En viktig komponent i det arbetet är att de innovativa lösningar som måste till plockas upp från hela begåvningsreserven, det vill säga även från exempelvis kvinnliga entreprenörer. I dag går endast 1 procent av svenskt riskkapital till kvinnliga entreprenörer och om en kvinna får kapital får hon 50 procent lägre belopp än hennes manliga motsvarighet. Detta kommer Global Utmaning att sätta ljuset på i Sverige och internationellt i år.

Ordförande, Naturskyddsföreningen (9)

Som förtroendevald ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, en organisation med 230 000 medlemmar, har Johanna Sandahl en tydlig möjlighet att påverka. Hennes ordförandeskap i den europeiska miljörörelsens paraplyorganisation EEB, arbetet som ledamot i regeringens Agenda 2030-delegation och Världsnaturfondens förtroenderåd stärker hennes maktposition ytterligare.

Finansmarknadsminister, regeringen (4)

”Per Bolund gör hållbarhet i praktiken av svensk politik. Imponerande!” Så lyder en av kommentarerna i de nomineringar av finansmarknadsminister Per Bolund (MP) som lämnats in av Aktuell Hållbarhets läsare. Och det är bara att hålla med. I en parlamentariskt knepig situation har Per Bolund och hans partikollegor i regeringen lyckats driva igenom en rad viktiga reformer.

EU-parlamentariker, Socialdemokraterna (57)

Jytte Guteland har definitivt en tung maktposition, inte bara i Hållbarhetssverige utan i hela Europa. Förra året utsågs hon som ansvarig huvudförhandlare för EU:s klimatlag och har rankats som den näst mest inflytelserika klimatpolitikern i EU.

Direktör, Stockholm Resilience Center (32)

Som efterträdare av Johan Rockström som chef för Stockholm Resilience Centre har Line Gordon haft en stor kostym att fylla. Genom en lång rad viktiga aktiviteter, som till exempel medförfattande av EAT-Lancet-rapporten och stärkt kommunikation mellan livsmedelsforskning, näringsliv och civilsamhälle, har hon tydligt visat att hon lyckats fylla ut kostymen.