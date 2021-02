Hållbarhetsmäktigaste 2021, plats 31-40 

Bild 1 / 1 31. Martin Pei Foto: Magnus Fond

31. Martin Pei

Teknisk direktör, SSAB (Ny)

En av de tydligaste drivkrafterna bakom industriprojektet Hybrit. Om projektet med fossilfri stålproduktion lyckas kan det få enorma och ytterst positiva konsekvenser för klimatet.

Bild 1 / 1 32. Karin Lexén

32. Karin Lexén

Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen (23)

Karin Lexéns hållbarhets-cv är mäktigt och imponerande. Sedan 2017 fortsätter hon att skapa hållbar utveckling som generalsekreterare på Sveriges största miljöorganisation.

Bild 1 / 1 33. Henrik Henriksson Foto: Gustav Lindh

33. Henrik Henriksson

Vd, Scania (89)

Tunga transporter ses fortfarande som en av de svåra pusslen att lösa i klimatomställningen. Lyckligtvis driver Scanias vd Henrik Henriksson energiskt på omställningen – både inom det egna bolaget och genom att ställa krav på politikerna.

Vad behöver ske politiskt för att Sverige ska kunna nå 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta?

– För att nå målet krävs att vi fasar ut fossila drivmedel. Den viktigaste politiska åtgärden är att se till att det fossilfria alternativet är billigare än det fossila, då kommer omställningen att ske. Det är bara nio år kvar till 2030. Biodrivmedel och effektivisering kommer att spela störst roll för att nå målet, men utan elektrifiering klarar vi det inte. Därför behöver politiken säkra en långsiktighet i styrmedlen för biodrivmedel och de behöver bryta sönder de långa beslutsprocesserna och snabbt börja bygga ut ett nytt elstamnät längs våra motorvägar.

Hur kan Scania bli mer hållbart under 2021?

– Scania kommer att jobba med de tuffa klimatmål vi satt till 2025. Vi var först ut i vår bransch med att sätta och få våra mål godkända i Science Based Targets och nu ligger de i botten av vår strategi och styr våra affärsmål. Mer konkret betyder det att vi ska få fler kunder att köra på förnybara biodrivmedel och fortsätta att rulla ut våra elfordon. Vi kommer också att ta nästa steg mot en cirkulär produktion och affärsmodell.

Bild 1 / 1 34. Måns Nilsson

34. Måns Nilsson

Vd, Stockholm Environment Institute (53)

Måns Nilsson är en verklig maktspelare i den akademiska världen. Sedan tillträdet har SEI fortsatt att öka sin närvaro med nya verksamheter i Bangkok, Nairobi och Bogotá.

Bild 1 / 1 35. Linnéa Engström

35. Linnéa Engström

Programdirektör, Marine Stewardship Council (29)

Med djupa kunskaper kring fiskefrågor tog Linnéa Engström över rodret för hållbarhetsmärkningen MSC direkt efter att hon lämnade rollen som EU-parlamentariker för Miljöpartiet. På sin nya plats har hon fått försvara en rad tuffa beslut, som till exempelvis MSC-certifieringen av sill, strömming och skarpsill i Östersjön.

Bild 1 / 1 36. Nina Ekelund

36. Nina Ekelund

Generalsekreterare, Hagainitiativet (68)

Med nya starka klimatmål hos medlemsföretagen och en plan för att stärka samarbetet mellan nordiska företag så att Norden ska kunna bli en stark kraft i EU:s klimatställning kan Nina Ekelund komma att bli en nyckelaktör under 2021.

Vilka åtgärder tycker du att alla företag – stora som små – minst borde genomföra för att bidra i klimatkampen?

– Sätt mål att halvera utsläppen vart tionde år, då kommer ni se möjligheterna i klimatomställningen. Ohållbara affärsmodeller fasas ut och hållbara fasas in. Berätta för makthavare vad ni behöver se för politik för att lyckas med klara klimatomställningen – ställ dig frågan: Vad kan jag och mitt företag bidra med för att världen ska hålla sig under 1,5 grader?

Bild 1 / 1 37. Suzan Hourieh Lindberg

37. Suzan Hourieh Lindberg

Vd och grundare, The Social Few (Ny)

Efter en tid på Volvos M har Suzan Hourieh Lindberg satsat allt på mångfalds- och inkluderingsföretaget The Social Few där hon sätter agendan och coachar stora bolag och myndigheter i rätt riktning.

Bild 1 / 1 38. Anna Ryott

38. Anna Ryott

Ordförande, Summa Equity (84)

Summa Equity är riskkapitalbolaget som styr investeringarna mot de bolag där förvaltarna anser att pengarna gör mest hållbarhetsnytta. Strategin bygger på att det är där pengarna anses växa bäst.

Hur kan finanssektorn bli mer hållbar under 2021?

– Det mest effektiva är att helt enkelt sluta investera i och finansiera det som inte är hållbart eller har förutsättningar att bidra till en hållbar omställning. Investera i och ge bättre villkor till företag som bidrar till att accelerera FN:s globala mål. För att underlätta detta krävs en ökad harmonisering och förbättrad mätbarhet av olika hållbarhetsnyckeltal. Dessutom måste finanssektorn bli betydligt bättre på ökad transparens, jämställdhet och mångfald.

Bild 1 / 1 39. Emma Sundh

39. Emma Sundh

Grundare av Klimatklubben, #cykeluppropet och Plan B-podden (Ny)

I initiativet Klimatklubben har Emma Sundh hjälpt 10 000-tals människor att vända sin klimatångest mot handlingskraft. Under bältet har hon också fem klimatböcker och ett stort antal föreläsningar om klimatfrågan. En sann influencer.

Bild 1 / 1 40. Kaj Török Foto: Amanda Lindgren

40. Kaj Török

Hållbarhetschef, Max Burgers (38)

Kaj Török utsågs till Bästa Hållbarhetschef 2020 för sitt drivande sätt att göra hamburgerkedjan Max mer hållbar. Som en av stiftarna till begreppet klimatpositiva företag driver Kaj Török tesen att det är fullt möjligt för ett företag att suga ner mer koldioxid från atmosfären än hela företagets värdekedja släpper ut. Nu driver han på för att fler företag ska satsa på att bli klimatpositiva.