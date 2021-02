Hållbarhetsmäktigaste 2021, plats 81-90 

Bild 1 / 1 81. Emmy Tollin

81. Emmy Tollin

Hållbarhetschef på Godel och talesperson för Clipop (Ny)

Emmy har i sin yrkesroll som pådrivande faktor satt GodEl på kartan. Hon är också talesperson för det klimatpositiva nätverket Clipop som bland annat verkar för att klimatpositivt ska bli en global standard.

Bild 1 / 1 82. Louise König Foto: Magnus Liam Karlsson

82. Louise König

Hållbarhetschef, Ramböll (Ny)

En av Sveriges mest orädda och erfarna hållbarhetschefer med mer än 20 års erfarenhet inom hållbar affärsutveckling och kommunikation på bland annat Coop, KF och Ikea. Sedan drygt ett år är hon en stark kraft på samhällsbyggaren Ramböll.

Bild 1 / 1 83. Niklas Zennström

83. Niklas Zennström

Grundare, Atomico (Ny)

Norrsken och Pale Blue Dot i all ära, men när det kommer till impactinvesteringar är entreprenören och investeraren Niklas Zennström det svenska näringslivets grand old man. Trots att han flera gånger dödförklarat svensk cleantech fortsätter hans investeringsbolag Atomico att via sina fonder stärka det europeiska startupklustret inom klimat och impact.

Bild 1 / 1 84. Sofia Breitholtz Foto:

84. Sofia Breitholtz

Vd, Reach For Change (Ny)

Under fyra års tid har Sofia Breitholtzlett en global rörelse med över 1 200 sociala entreprenörer som verkar för ett eller flera av hållbarhetsmålen, med fokus på barn och unga. Rörelsen av entreprenörer startades för tio år sedan och har hjälpt 4,3 miljoner barn runt om i världen till ett bättre liv.

Bild 1 / 1 85. Anders Enetjärn

85. Anders Enetjärn

Grundare, Ecogain (90)

Sedan länge en av den biologiska mångfaldens främsta förkämpar i Sverige. Den viktigaste hållbarhetsutmaningen under 2021 kommer enligt Anders Enetjärn vara att utveckla lösningar för att börja betala av på planetskulden genom att hålla tre bollar i luften samtidigt: klimatet, biodiversiteten och cirkulariteten.

– De här tre sakerna överlappar varandra och är en del av varandras lösningar. Därför behövs ett helhetstänk för att göra verklig skillnad.

Hur bör dessa utmaningar hanteras?

– Först genom att utveckla affärsmässiga incitament för företagen att göra rätt. Här har finansindustrin en avgörande roll. Sedan behöver vi beteendevetenskapen för att hjälpa oss alla att göra medvetna val till en självklar del av vår vardag, och hitta meningsfullhet i att minska våra ekologiska fotavtryck.

Bild 1 / 1 86. Maria Smith

86. Maria Smith

Generalsekreterare, Axfoundation (77)

Har lett Axfoundation sedan sommaren 2019. Under senaste tiden har Maria Smith skalat upp integrationsinitiativet Öppna dörren, uppnått positiva resultat för minskad antibiotikaresistens och utvecklat nya hållbara livsmedelsprodukter på svenska baljväxter och fiskarten brax.

Bild 1 / 1 87. Sasja Beslik

87. Sasja Beslik

Chef för hållbara investeringar, J. Safra Sarasin (46)

Har i över 15 år varit en drivande kraft för en mer hållbar finanssektor och har för sina insatser belönats av både kungen och branschen. Precis efter att han släppt boken ”Guld och gröna skogar” 2019 lämnade han Nordea för en schweizisk privatbank.

Bild 1 / 1 88. Charlotta Brask

88. Charlotta Brask

Hållbarhetschef, Region Stockholm (31)

Leder, driver och följer upp miljö- och hållbarhetsarbetet i landets största region. Framför allt är upphandling och gröna obligationer viktiga verktyg. Charlotta Brask sitter i styrelsen i European Healthcare Climate Council.

Bild 1 / 1 89. Lena Hök Foto: Banfa Jawla

89. Lena Hök

Hållbarhetschef, Skanska (36)

En verklig veteran som placerat sig på den här listan flertalet gånger. Hon är hållbarhetschef i den utmanande byggbranschen där hon bidragit till att Skanska prisats för sitt hållbarhetsarbete av både Aktuell Hållbarhet, Dagens industri och tidningen Fortune.

Bild 1 / 1 90. Roger Josefsson

90. Roger Josefsson

Hållbarhetschef, Danske Bank (Ny)

Den före detta chefsekonomen som blev hållbarhetschef. Roger Josefsson är relativt ny inom hållbarhetsområdet men har på kort tid gjort sin röst hörd kring flera viktiga frågor.