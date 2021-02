Så gjordes listan Mäktigast i Hållbarhetssverige 2021 

Listan över Sveriges hållbarhetsmäktiga har presenterats sedan 2009, de första åren först som ”Miljömäktigaste-listan”. Listan tas fram genom att ni läsare nominerar personer som under det senaste året har satt agendan och drivit på utvecklingen i en mer hållbar riktning. En jury har därefter vaskat fram namnen ur nomineringarna, fjolårets lista och egna namn till en bruttolista. Sedan har varje jurymedlem enskilt fått sätta betyg på namnen på bruttolistan. Resultatet har därefter summerats. Om två personer på listan har fått exakt samma poäng har antalet nomineringar fått skilja dem åt.

Medlemmar i årets jury är:

Åsa Sandberg, Sverigechef på Too Good To Go

Sandra Runsten, hållbarhetsstrateg på The New Divisoin

Josefin Jakobsson, redaktör på Di Hållbart Näringsliv

Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet

Jon Röhne, redaktionschef på Aktuell Hållbarhet