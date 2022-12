Därför tog han klivet från bankvärlden: ”Kraven kommer bara öka”

Namn: Erik Feldt

Familj: Hustru, två utflugna barn och en golden retriever.

Bor: Sollentuna, men på väg att flytta in till stan.

Utbildning: Civ ek Stockholms Universitet, Prince of Wales Sustainable Program, University of Cambridge, Advanced HR Executive Program, University of Michigan, Inter Alpha Banking Program, Insead.

Karriär: 27 år i Nordea med ledande positioner inom bland annat kapitalförvaltning, HR, hållbarhet och samhällsengagemang. Innan dess 3 år som journalist och redaktör på Finanstidningen.

Förtroendeuppdrag: Medlem i Ashoka Support Network och styrelseledamot i ZeroMission.

Fritidsintressen: Musik, litteratur, matlagning och golf.

På nattduksbordet: Gäddbibeln av Tobias Fränstam.

Dold talang: Spelar trummor.

Ville bli som liten: Arkitekt.