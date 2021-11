Forskare: Fem egenskaper som gör Greta Thunberg till en ledare

De två forskarna Komalsingh Rambaree och Nessica Nässén vid Högskolan i Gävle har studerat artiklar från tidningar i Sverige och andra länder för att identifiera bakomliggande orsaker till att Greta Thunberg lyckats få så stort genomslag.

Forskarna konstaterar att flera politiska ledare i världen åtskilliga gånger försökt samla människor för att hantera klimatförändringarna utan någon större framgång. En orsak, menar de, kan vara motstridiga politiska ståndpunkter inför klimatutmaningens komplexa problem. Samtidigt har Greta Thunberg klivit fram som en stor talesperson som mobiliserar människor över hela världen.

I den vetenskapliga artikeln ”Greta Thunberg and the Generation of Moral Authority” lyfter Komalsingh Rambaree och Nessica Nässén fem tydliga egenskaper hos Greta Thunberg som de menar har gjort henne till en ledare.

Den första egenskapen handlar enligt forskarna om att Greta Thunberg uppoffrar sitt eget liv och sin bekvämlighet för en sak större än henne själv och att hon verkar utan egenintresse eller för att vinna förmåner. Den andra egenskapen anses vara hennes tillitsfullhet och att hon flyttar fokus från sin egen person till vetenskapen. Den tredje egenskapen är enligt forskarna att hon visar tapperhet och mod medan den fjärde egenskapen uppges vara att hon ingjuter hopp. Den femte egenskapen är enligt forskarna att hon lyckas skapa en känsla av tillhörighet, främst hos den yngre generationen.



Läs ”Greta Thunberg and the Generation of Moral Authority”