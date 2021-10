Han ska hjälpa White att vägleda företag till en hållbar återgång till kontoren

Hållbarhetsprofilen Robin Rushdi Al-Sálehi som leder startupföretaget Vakansa går nu in på halvtid på White Arkitekter för att arbeta med frågor som rör social hållbarhet, återbruk i byggsektorn och cirkulär ekonomi. Med mottot ”den mest hållbara byggnaden är den som aldrig behöver byggas” ska han främst sälja in Whites och Vakansas koncept kring kontorslokaler och andra lokaler ska kunna användas mer effektivt under återstarten efter pandemin.

– Jag ska jobba med social hållbarhet på olika nivåer. Allt är inte helt spikat och det handlar en del om i vilka projekt jag hamnar i. Men det som är klart är att jag ska arbeta med att sälja in Whites pitch som vi kallar Rework, säger Robin Rushdi Al-Sálehi, som gör sin första dag på jobbet i dag, till Aktuell Hållbarhet.

Robin Rushdi Al-Sálehi berättar att konceptet Rework handlar om att stärka kontoret som mötesplats under återgången. Ett annat koncept som White startade i våras och som Vakansa samarbetat kring heter Relocate och handlar om att skapa strategiskt placerade kontorshubbar som gör det möjligt för arbetsgivare att säkra sitt arbetsmiljöansvar, främja nya samarbeten över organisationsgränser och stärka lokalsamhället.