Hon blir ny generalsekreterare för Maktsalongen

Den ideella organisationen Maktsalongen har som mål att skapa ett jämställt samhälle där makt och inflytande fördelas rättvist. Organisationen arbetar bland annat för att fler unga kvinnor ska se sig själva som ledare och utmana normer som sätter snäva ramar för hur makt ser ut.

Nu tar Angela Refuerzo Larsson över uppdraget som generalsekreterare för Maktsalongen, efter grundaren Sara Haraldsson som drivit organisationen i nästan tio år.

”Det känns helt magiskt att vara Maktsalongens nya generalsekreterare. Att få detta drömjobb och kliva in och fortsätta det fantastiska arbete som Sara Haraldsson skapat känns fantastiskt kul. Att komma in i den nya fas som Maktsalongen befinner sig i är en spännande utmaning att ta sig an, där organisationen har förutsättningarna att ta nya kliv och röra sig mot framtiden”, säger Angela Refuerzo Larsson i en kommentar

Angela Refuerzo Larsson kommer senast från SöderS, Södertörns högskolas studentkår, där hon var generalsekreterare och även vd för SöderS pub samt Stiftelsen Stockholms studentbostäder där hon var vice ordförande.