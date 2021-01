Hon prisas i USA för sin hållbarhetsforskning

Nuria Bautista Puig undersöker i sin forskning hur annan hållbarhetsforskning går till. Hon har också föreslagit en metod för att klassificera vetenskaplig produktion i förhållande till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Nu prisas hon för sitt arbete av den amerikanska organisationen AASHE, som verkar för att implementera hållbarhet i USA:s universitetsvärld.

Den vetenskapliga artikel som ledde till priset har namnet ”Unveiling the path towards sustainability: scientific interest at HEIs from a scientometric approach in the period 2008-2017” och är enligt Nuria Bautista Puig en av de första studier som analyserar verkliga bidrag till hållbar utveckling.

”Detta är ett erkännande av mitt arbete och jag blev verkligen överväldigad. Detta pris erkänner de högre lärosätenas bidrag till hållbar utveckling och är det enda priset på denna nivå”, säger Nuria Bautista Puig, i en kommentar.