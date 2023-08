Miljöveteran kliver in på Sustainergies

Ragnar Unge kliver in som interim verksamhetschef i den ideella föreningen Sustainergies. Han var med och byggde upp Svanen (som senare kom att ingå i Miljömärkning Sverige) och var vd där i närmare 25 år innan han slutade förra året för att gå i pension.

Men när nu Sustainergies grundare och ordinarie verksamhetschef Simon Werbart Flato ska vara föräldraledig hoppar Ragnar Unge in.

Hur kommer det sig?

– Det är en fantastisk chans att få jobba med en ung organisation som arbetar med att föra samman universitetsvärlden och näringslivet i syfte att säkra att rätt kompetens hamnar på rätt plats.

Hur länge har du känt till Sustainergies?

– Jag sitter i styrelsen sedan två år tillbaka, men innan dess var jag själv en av deras kunder. Vi på Svanen ville lära oss mer om studenters förväntningar på oss som miljömärkning, så då använde vi oss av en workshopmodell som Sustainergies erbjuder.

Vad hoppas du kunna uträtta i din nya roll?

– I grunden handlar det ju om effektiv matchning och om att utbilda, fostra och rusta människor så att de bättre ska kunna bidra till hållbarhet genom de jobb de kommer att ha. Men att vara en ideell organisation som ska arbeta på en konkurrensutsatt marknad är inte helt lätt, det har jag lång erfarenhet av. För även om man jobbar med en ideell och viktig sak måste man uppträda affärsmässigt, och man måste se till att man är bättre än sina konkurrenter och att man kan erbjuda bra tjänster till näringslivet till konkurrenskraftiga priser.

Hur ser arbetsmarknaden ut i dag för den som vill jobba med hållbarhet?

– Det är spännande tider just nu. Hållbarhetstjänsterna har utvecklats ganska mycket under senare år. Jag skulle säga att de här frågorna har blivit mer och mer integrerade i själva affärsarbetet, det vill säga mer en central funktion sett till både image och affärsmodell. Och det ställer lite nya krav på de människor som ska bemanna de här tjänsterna. Just nu är det också två starka yttre krafter som man behöver jobba emellan, där det handlar om en kombination av ökade marknadskrav från kunder och ökade rapporteringskrav från framför allt EU.

Läs också:

”Det här är tipset till unga som vill göra karriär inom hållbarhet”

Så har hållbarhetschefens vardag förändrats – från ensam expert till ledare