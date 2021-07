Sugen på ett mycket viktigt och roligt jobb? Sök mitt!

Länge har jag dedikerat och passionerat tjänat er miljö- och hållbarhetsproffs i Sverige med journalistik under tidningstitlar som Dagens miljö, Miljöaktuell och sedan sex år tillbaka Aktuell Hållbarhet.

Det har varit en otroligt spännande och stimulerande resa där jag haft äran att få bevaka, rapportera, granska hållbarhetsfrågornas utveckling. Det är 14 år och sex månader som kan summeras i hundratals, nej, tusentals timmar med fokus på er läsares behov, 10 000-tals artiklar, 100-tals tidningsutgåvor och konferenser, redaktionella samarbeten och komplexa, mer eller mindre framgångsrika, affärsutvecklingsprojekt.

När jag började var vi två personer. I dag är vi ett 20-30 tal personer (det är svårt att kvantifiera exakt i en matrisorganisation) som dedikerat under varumärket Aktuell Hållbarhet arbetar med att förse er hållbarhetsproffs och beslutsfattare med de insikter, kunskap, nätverk och inspiration ni behöver för att kunna göra ett framgångsrikt arbete.

Ni har i mina ögon världens viktigaste arbete och uppgift!

Var stolta, sträck på er och ta för er! Era organisationer och kommande generationer behöver det.

Bäst tycker jag att alla inspirerande möten med er läsare varit. Jag har älskat att få höra om era utmaningar, framgångar och fått ha förmånen att vara nyfiken på er verklighet. Möten, som jag tror och hoppas har omvandlats till nyttig, inspirerande och ibland granskande journalistik.

För egen del har det värsta varit att ständigt påminnas om de vetenskapliga rönen och insikterna om att utvecklingen går åt fel håll – vad gäller klimatet och andra planetära gränsvärden.

Men nu går det att skönja en vändning. Det är tydligt att vi är på väg in i en ny era där hållbarhet är på väg att jämställas med ekonomin i rapportering och redovisning. Klimatomställningen har tagit fart och ny grön industri är på väg att växa fram. Aldrig någonsin har klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågorna varit mer relevanta och angelägna – i politiken och näringslivet.

Aktuell Hållbarhet har aldrig stått starkare än i dag. Alla kurvor pekar i rätt riktning och behovet av relevant, angelägen information och journalistik i näringsliv och samhälle växer för varje dag.

Nån sa att man ska sluta på topp och jag har nyss meddelat mina chefer att jag kommer att sluta som chefredaktör. Det är dags att lämna över stafettpinnen. Anledningen är helt enkelt att jag känner att det är dags för nya utmaningar.

Vad som blir nästa steg för mig är inte klart, men jag kommer att vara närvarande och delaktig i överlämning till ny chefredaktör som sker i höst.

Tack för 14 och ett halvt år! Keep up the good!



Och, du som är sugen på ett av Sveriges bästa och svåraste. Sök mitt!