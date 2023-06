Följ Aktuell Hållbarhet i Almedalen 2023

Aktuell Hållbarhet i Almedalen är den mest givna och självklara platsen för samtal om omställningen till ett mer hållbart- och klimatsmart samhälle. Vår arena i Visby lockar varje år tusentals personer. Här lyfter vi frågorna som spelar roll. Vi sätter agendan för möjligheter och utmaningar med ESG-frågorna i fokus, relaterat till samhälle och näringsliv. På vår scen fördjupar vi oss i hållbarhetsinitiativ lokalt och globalt samt synar och åskådliggör den politiska dimensionen.

Här hittar du mer information om programmet, innehållet och hur du kan följa det digitalt!

Program

Programmet uppdateras löpande

Onsdagen den 28 juni

8:30-8:55 Det säkerhetspolitiska läget - hur omformar det tidigare sanningar om vad som är billigast, bäst och mest hållbart?

Energibrist, ekonomisk instabilitet och en skakig omvärld. Pandemi och krigsutbrott i Ukraina har snabbt förändrat förutsättningarna för näringslivet. Hur ska företag navigera i ett nytt osäkert läge? Hur omformas tidigare sanningar om vad som är billigast, bäst och mest hållbart?

På agendan:

Det säkerhetspolitiska läget – vad får det för konsekvenser?

USA och EU sätter nya spelregler för ESG - effekter på svenskt näringsliv?

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Björn Fägersten, Chef för analysföretaget Politea och seniorforskare vid Utrikespolitiska Institutet

Karl Hallding, Chief Analyst, strategic intelligence chief analyst, Vinnova

Mikael Salo, moderator, Dagens industri

Kort paus 5 min

9:00 -9:45 - Här är frågorna som präglar utvecklingen framöver (och uppstickarna som du behöver ha koll på)

Hållbarhetsfrågorna får allt större betydelse för näringslivet. Vi djupdyker i några områden som näringslivet behöver ha högt upp på agendan 2024 för att riskminimera, men också för att bygga nya affärer.

På agendan:

Behöver svenska företag bli mer självförsörjande på råvaror? Hur ska det i så fall gå till?

Transparens och kontroll i leverantörsleden

Momentum för energieffektivisering?

Vattenstress - därför kan näringslivet inte längre ducka

Biologisk mångfald - nästa stora hållbarhetsfråga för näringslivet?

Lovisa Brunnberg, consultant, Novus

Anna Hed, business Transformation lead, partner EY Sweden

Katarina Kenne, account executive/sustainability lead, Dell

Charlotte Kalin, public affairs, hållbarhet Coca Cola Sverige

Tove Hägglund, Senior Advisor Biodiversity Strategy, Ecogain

Mikael Salo, moderator, Dagens industri

I samarbete med Ecogain, Coca Cola Sverige, Novus, EY Sweden och Dell

10:00-10:45 Sluta elda kläder och bidra till vår cirkulära framtid

Idag eldas tonvis med uttjänta kläder och textilier upp eftersom de inte sorteras. EU vägrar textilsopor fr o m 2025. Producentansvar kan vara på väg. Hur kan intressenter i näringslivet och kommunerna samverka för att stärka återbruksindustrin för textilier och även bidra till social hållbarhet?

Maja Dahlbom, expert, hållbar konsumtion, avfall och resursflöden, IVL Svenska Miljöinstitutet

Anna Vilén, kommunikationsansvarig, Siptex/Sysav

Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete, Linköpings universitet

Joakim Järrebring, riksdagsledamot, (S) Miljö- och jordbruksutskottet

Catrin Offerman, moderator, Aktuell Hållbarhet

I samarbete med Emmaus Stockholm / Artikel 2

11:30-12:00 Därför hoppar hållbarhetscheferna av

“Jag slog huvudet i väggen 170 gånger”. Så säger en av de hållbarhetschefer som nu hoppat av sitt uppdrag när resurser och mandat sviktar. Men är det rätt väg att gå, eller är det bättre att vara kvar och påverka inifrån? Vad krävs för att nå framgång, eller har hållbarhetchefen blivit företagens bästa greenwashing?

Robin Rushdi Al-sálehi, utbildad stadsplanerare & hållbarhetsspecialist

Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

Emil Hast, generalsekreterare Nätverket för hållbart näringsliv

Ylva Bergman, moderator, chefredaktör Aktuell Hållbarhet

12.00-12:45 Från linjär till cirkulär ekonomi - hur ska det gå till i praktiken?

Med allt tuffare hållbarhetskrav och dyrare råvarupriser behöver företag se över sina affärsmodeller. För många tillverkande branscher är cirkulära affärsmodeller en möjliggörare för mer resurs- och kostnadseffektiva affärer. Men hur ska omställningen från en linjär till en cirkulär affärsmodell gå till i praktiken? På detta pass diskuteras erfarenheter och best practice från bland annat it-branschen. Vad krävs för att ett företag ska lyckas ställa om? Vad krävs för att man ska våga utmana rådande sanningar?

Maria Collin, Head of Sustainability Nordics & Northwest Europe Sustainable ImpactMarket Lead, HP.

Helena Nordin, Chief Sustainability Officer Advania Sweden/ Head of Compliance and Corporate Responsibility Advania Group

Helena Gellerman, riksdagsledamot, Liberalerna

Christina Jönsson, avdelningschef, RISE

Moderator, Mikael Salo, Dagens industri

I samarbete med HP/Advania

13:00- 13:45 Cirkulära produkter - hur ser affärsmodellen ut? Och vad är sant och falskt om engångsförpackningar?

Förpacknings-, livsmedels- och restaurangbranschen är inne i en stor omställning med nya krav från EU på minskat avfall och på hur förpackningar får användas. Hur kan ett cirkulärt system se ut för engångs- och flergångsförpackningar? Och hur kan Sverige ta ledningen och visa vägen inom EU?

Åsa Stenmarck, responsible for the national plastic coordination, Naturvårdsverket

Marcus Morfeldt, hållbarhetsansvarig, Visita

Erland Riis Lavsen, director circularity, Duni Group

Robert Dackeskog, vd, Duni Group

Anna Lilja, projektledare hållbarhet, Max Burgers AB

Stina Larsson, miljöpolitisk talesperson, Centerpartiet

Catrin Offerman, moderator, Aktuell Hållbarhet

I samarbete med Duni Group

14:00-14:45 Grön innovation med molnet – vad kan vi göra här och nu?

Sverige genomgår en grön omställning där teknik och innovation är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle. Avkarbonisering, kolspårning och energibesparingar är några lösningar som är tillgängliga idag och i detta panelsamtal diskuterar vi hur molntjänster kan stötta omställningen här och nu.

Malin Wennergren, direktör för digital verksamhet, Kry

Daniel Liljeberg, statssekreterare, Energi- och miljödepartementet

Sandra Karlsson, head of public policy Nordics & Baltics, Amazon Web Services

Ulf Wikström, hållbarhetschef, Stockholm Exergi

Emelie Öhlander, climate action program manager, Ericsson

Mikael Salo, moderator, Di-gruppen

I samarbete med Amazon Web Services

15:00-15:25 Så påverkar du hållbarhetsagendan - möt några av Sveriges 101 mäktigaste

Hållbarhetsfrågorna är hetare än någonsin. Kraven på rapportering ökar och överöser hållbarhetsexperterna. Samtidigt ökar politiseringen av frågorna. Varje år listar Aktuell Hållbarhet Sveriges 101 mäktigaste hållbarhetsprofiler. Möt några av dem! Vilket ledarskap anser de tillhör framtiden?

Åsa Domeij , hållbarhetschef Axfood, årets hållbarhetschef, en av Sveriges 101 hållbarhetsmäktigaste

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, en av Sveriges 101 hållbarhetsmäktigaste

Susanna Gideonsson, ordförande LO

Ahmed Abdirahman, grundare och vd, Järvaveckan,

Ylva Bergman, moderator, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet

15:30-15:55 Regeringens klimatplan – hur ser den ut “egentligen”

Enligt klimatlagen ska varje regering ta fram en klimatpolitisk handlingsplan och lämna över till riksdagen året efter ordinarie riksdagsval. Ett år har snart gått med Ulf Kristerssons regering. Styrmedel har tagits bort som ska ersättas med nya.

Vad kan vi förvänta oss av politiken på miljö- och klimatområdet under resterande mandatperiod?

På agendan:

· Sveriges ordförandeskap i EU har precis avslutats. Vad Sveriges bidrag på hållbarhetsområdet?

· Klimat och miljöpolitiken – vad kan näringslivet förvänta sig under resterande mandatperiod?

Marie Baumgarts, partner KPMG, Member of the Platform on Sustainable FinanceEuropean Commission

Emma Wiesner EU-parlamentariker

PM Nilsson, ansvarig för klimat-, miljö-, stads- och landsbygdsfrågor, Timbro

Eva Svedling, vd, tankesmedjan Global Utmaning

Moderator, Mikael Salo, Dagens industri

Kort paus 5 min

16:00 -16:30 En inkluderande arbetsmarknad- därför är det avgörande för näringslivets omställning

Hur kan arbetsmarknaden riggas på bästa sätt i en omställning? Lyssna till en diskussion om hur kompetensglapp och utanförskap kan överbryggas för att skapa en arbetsmarknad riggad för verklig förändring.

På agendan:

· Kompetensglapp och inkludering hur involvera fler i omställningen?

· Fackförbunden som katalysator och bromskloss?

· Jämlikhetsdata - förstå för att kunna förändra

Annelie Karlsson, vice ordförande Handels

Helena Erlingsjö, HR-direktör på Lidl Sverige

Veronica Rörsgård VD och koncernchef Lernia

Roxanne Mårback, Manager, Climate Change and Sustainability Services, EY Sweden

Moderator, Mikael Salo, Dagens industri

I samarbete med Lernia och Lidl Sverige

Torsdagen den 29 juni

10:00-10:45 Skapa hållbarhetsinsikt för små och medelstora bolag

Ta möjligheten att hållbarhetsredovisa - tillsammans stärker vi näringslivet!

- Vad betyder det egna hållbarhetsarbetet för attraktionskraften i bolaget, jakten på talangerna och lönsamheten? Hur ska små och medelstora företag ta tillvara möjligheten att omsätta sitt hållbarhetsarbete i siffror?

Jens Hjelte, grundare, Destination Vidhave

Zennie Sjölund, branschansvarig Lön, Srf konsulterna

Lali Fjellström, branschansvarig Redovisning, Srf konsulterna

Jennie Albinsson, näringspolitisk expert, miljö & hållbarhet, Företagarna

Catrin Offerman, moderator, Aktuell Hållbarhet

I samarbete med Srf konsulterna