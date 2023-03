IPCC: Nu räknas varje utsläppsminskning

FN:s klimatpanel IPCC sammanfattar nu all klimatvetenskap som tagits fram under klimatpanelens sjätte arbetscykel, under åren 2015–2021. Under arbetscykeln har sex olika klimatrapporter tagits fram som haft olika fokus. Nu har panelen kopplat ihop rapporterna och dragit slutsatser från dem. Innan rapporten publicerats har representanter från världens länder haft ett veckolångt möte i Interlaken, Schweiz, där de rad för rad godkänt skrivningarna om vad de vetenskapliga slutsatserna betyder för världens beslutsfattare. De skulle ha varit klara i fredags men blev klara vid kvällstid igår söndag.

Här är rapporterna som syntesrapporten nu sammanfattar:

En global uppvärmning om 1,5 grader (2018)

Klimatförändring och markanvändning (2019)

Specialrapport om haven och kryosfären i ett förändrat klimat (2019)

Den vetenskapliga grunden (2021)

Effekter, anpassning och sårbarhet (2022)

Utsläppsminskningar (2022)