S och C tar regeringen i örat för klimatpolitiken – kräver svar

Förra veckan kom Klimatpolitiska rådet med svidande kritik mot M+KD+L-regeringens klimatpolitik. Under måndagsmorgonen höll oppositionspartierna Socialdemokraterna och Centerpartiet en gemensam pressträff där de tog regeringen i örat för klimatpolitiken och krävde svar om vilka åtgärder regeringen planerar.



”På ett halvår har Sveriges klimatpolitik gått från något som andra länder följer till att klimatambitionerna övergetts”, sa Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok under pressträffen.



S och C planerar nu för ett utskottsinitiativ där de planerar att kräva regeringen på svar om den kommande klimathandlingsplanen.



”Vi kräver att regeringen omgående redovisar vad som blir de bärande delarna i den kommande klimathandlingsplanen, för att vi ska nå klimatmålen till 2030 och 2045. För det andra kräver vi att regeringen omgående redovisar reformer här och nu som gör att vi kan nå de målen”, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.

Partierna tänker också kalla energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L) till riksdagen för att redogöra för politiken som förs och som ska föras framöver.

