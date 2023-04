Guardian: De är sjuka efter oljeolyckan – får inte driva grupptalan

Under de 87 dagar som oljan sprutade ut från havsbottnen pågick saneringen med hjälp av tusentals människor som samlade in olja, räddade havsdjur, brände olja på ytan och kom i kontakt med både olja och saneringskemikalier. Enligt The Guardian är de inte alls uppmärksammade på samma sätt som till exempel offren från attacken på World Trade Center, många är låginkomsttagare och tusentals har drabbats av kroniska andningsproblem, utslag och diarré, något som i folkmun kommit att kallas för "BP-syndromet" eller "Gulfkust-syndromet". Andra har fått cancer.

Direkt efter olyckan bedrev BP en stor PR-kampanj för att övertyga allmänheten om att den mexikanska golfen skulle återhämta sig. Samtidigt byggde oljebolaget upp sitt juridiska försvar mot skadeståndsanspråk från dem som skötte saneringen åt bolaget eller på frivillig väg, visar The Guardians granskning.

Och det bolag som tillverkade saneringskemikalien Corexit, Nalco Holding Co., kan inte stämmas på grund av ett domstolsutslag om att den federala regeringen godkänt kemikalien. Sedermera köptes det bolaget upp och sålde det till ett dotterbolag. Nu hävdar bolaget att man aldrig deltagit i några beslut som BP fattat i Mexikanska Golfen.



