Apoteket inför insamlingsdag för läkemedel

Två av Apotekets största utmaningar inom hållbarhet är läkemedelsrester i vattnet och plastpåsar. Det framgår av Apotekets års- och hållbarhetsredovisning.

I dag släpper Apoteket sin års- och hållbarhetsredovisning för 2017 där det bland annat går att läsa att de har blivit framröstade till Sveriges mest hållbara varumärke. I undersökningen Svensk Hållbarhetsranking rankas de som etta bland statliga bolag och som tvåa bland samtliga undersökta detaljhandelsföretag.

– Apotekets hållbarhetsarbete är i linje med FN:s globala mål. Det är framför allt målen som handlar om hälsa och välbefinnande, rent vatten och sanitet, hållbar konsumtion och produktion och att bekämpa klimatförändringen som vi arbetar med, säger Anna Rogmark, hållbarhetschef på Apoteket.

Läkemedelsrester som rinner ut i sjöar och vattendrag är ett utbrett problem och enligt en studie från Högskolan Kristianstad släpptes drygt 600 kilo läkemedel ut i skånska vattendrag förra året allena. För att bidra till en minskning av denna mängd samlar Apoteket in läkemedel för destruktion och förra året lämnade 48 procent av de tillfrågade in sina överblivna eller gamla läkemedel. Målet på lång sikt är 80 procent.

– För att minimera mängden läkemedelsrester i miljön arbetar vi för att fler ska lämna in sina överblivna läkemedel och vi har tillsammans med kunderna samlat in 417 ton överblivna läkemedel under året.

För att sprida kunskap om läkemedels miljöpåverkan har de även instiftat ”Den stora insamlingsdagen” som går av stapeln i april.

I redovisningen framgår även att Apoteket minskade sina inköp av platspåsar med 40 procent, bland annat genom att erbjuda bonus till de klubbmedlemmar som avstod en plastpåse.

Förutom minskning av läkemedelsrester och plast i miljön har Apoteket genomfört en väsentlighetsanalys där man utifrån förväntningar på bolaget har identifierat olika samhällsutmaningar och vad man kan göra åt dem.

– För att uppnå önskade resultat söker vi samarbetspartners inom för oss viktiga områden, som exempelvis Håll havet rent och Koll på Läkemedel med Sveriges pensionärsföreningar. Tillsammans med Rädda Barnen fortsatte vi också vårt arbete med att förbättra barn och ungdomars hälsa i utsatta områden.