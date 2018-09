Ny forskning hävdar: Artificiella barriärer kan förhindra undervattensglaciärer från att smälta

Artificiella barriärer på havsbotten kan hindra undervattensglaciärer från att smälta. Det hävdas i en ny forskningsrapport.

Rapporten som publicerades under torsdagen i den vetenskapliga tidskriften Crosphere Journal, som ges ut av European Geoscience Union, beskriver en lösning som något förenklat fungerar så här: En stabil undervattensglaciär lägger sig som en kil längs kusten. Men istäcket är sårbart. Om varmare vatten tränger in under glaciären börjar den snabbt smälta underifrån. Men genom att konstruera en 300 meter hög barriär av stenar och sand kan man förhindra att varmare vatten når undersidan av glaciären. Det skulle förhindra att glaciären smälter och lossar från kusten. Istället skulle ismassan växa. Förhoppningsvis skulle vattnet mellan kusten och barriären så småningom bli bottenfruset och då skulle glaciären snabbt breda ut sig.

Den här typen av barriärer skulle förstås inte innebära en långsiktig lösning på problemet med smältande glaciärer, men de skulle kunna köpa oss lite tid menar forskarna bakom studien. Enligt de datormodeller de tagit fram är sannolikheten för att en enklare typ av barriär skulle förhindra en kollaps av det Västantarktiska istäcket cirka 30 procent. En mer komplex struktur skulle vara svår att bygga under de tuffa förhållanden som råder i Antarktis, men forskarnas datamodeller beräknar att en sådan struktur med 70 procents sannolikhet skulle skydda istäcket i Västantarktis.

Läs forskningsrapporten här.