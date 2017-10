Centerpartiet lanserar upprop för tågtrafiken

Med en ny kampanj vill Centerpartiet sätta press på regeringen gällande problemen med förseningar inom tågtrafiken.

Idag lanserar Centerpartiet sin nya kampanj #tåguppropet. Syftet är att sätta press på regeringen gällande problemen med förseningar och inställda avgångar inom tågtrafiken.

– Som vi ser det finns en viktig klimataspekt i detta. Om man som tågpendlare upplever att tågen inte går i tid så är det stor sannolikhet att man väljer bilen istället, och det är det många som gör redan idag, säger Emma Fahlstedt, content manager hos Centerpartiet till Aktuell Hållbarhet.

Kampanjen kommer att bestå av debattartiklar, annonser och filmmaterial i sociala medier. Dessutom startar Centerpartiet en namninsamling som kommer att lämnas in till infrastrukturminister Tomas Eneroth under hösten.

– På vår partistämma beslutade vi att en av våra största budgetsatsningar skulle gå till järnvägen för att förbättra punktligheten för tågen. Den här kampanjen är en förlängning av det. Vi vill lyssna in de tågpendlare som upplever stor frustration över inställda tåg och förseningar, säger Emma Fahlstedt.