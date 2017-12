Climate Finance Day & One Planet Summit – nu rör sig pengarna!

Mattias Goldmann, vd på den gröna tankesmedjan Fores, drar fem slutsatser efter klimattoppmötet One Planet Summit i Paris.

Exakt två år efter att Parisavtalet antogs, stod Frankrike värd för ”One Planet Summit” med syfte att öka klimatfinansieringen. Mötet var inte en del av de formella klimatförhandlingarna, men adresserade en av de helt stora frågorna från klimatmötet COP23 i Bonn: Hur får vi omställningstakten att öka? Att vi enats om ett Parisavtal gör ju inte någon skillnad i sig; det måste genomföras och då krävs att kapitalet ändrar inriktning.

Efter One Planet Summit kan vi dra fem slutsatser för det framtida arbetet:

Oljebolagen ställer om – efter krav från ägarna. Den kanske största överraskningen i samband med One Planet Summit var att ExxonMobil nu utlovar att granska ”scenarier som är kompatibla med en 2C-värld”. De har, försiktigt uttryckt, inte varit pådrivande i klimatarbetet, och omvändningen sker inte heller efter att styrelsen fått upp ögonen för klimatet – även om förre vd:n Rex Tillerson faktiskt ställde sig bakom Parisavtalet. Det är istället tunga aktieägare som begärt en kursändring, på samma sätt som 225 ledande investerare nu utlovar att skärpa kraven på de 100 mest utsläppsintensiva företagen. Det visar hur alltfler ägare ser fossilt som en risk att undvika.

Europas finansiella klimatledarskap är franskt. ”Frankrike ligger långt före alla i Europa i grön finans. Det finns en hög medvetenhet i samhället om behovet av att vara hållbart och ansvarigt, det kan ses på gatan, på etiketten på en kosmetisk kruka eller på en restaurangs meny. Det är en god cirkel som går från staten till allmänheten genom de stora företagen” Orden är HSBC-chefen Victoria Clarkes, men många delar bedömningen, och det ledarskap för grön finansiering som Macron nu visat saknar motstycke, även om såväl May som Lövin också visade framfötterna.

Klimatanpassning söker finansiering. Världsbanken klargjorde på toppmötet att de 2019 slutar finansiera olje- och gasprojekt, i linje med många andra banker, pensionsfonder och försäkringsbolag. När det gäller anpassningar till ett förändrat klimat är tillgången till privat och institutionellt kapital mycket mer begränsad, för att det är svårare att se affären här, men också för att politiskt ledarskap främst förknippas med minskade utsläpp. Därför är det särskilt värdefullt att Storbritannien i samband med One Planet Summit offentliggjorde att de anslår 1,5 mdr kr för klimatanpassning i bl.a. Karibien.

Trump är ensammare än någonsin – men USA:s pengar behövs. USA:s president Trump medverkade inte, men många av de åtaganden som gjordes är tydligt kopplade till USA:s minskade klimatengagemang. Under parollen ”Make the planet great again” delade Macron ut stipendier till 18 forskare, som flyttar till Frankrike för att fortsätta sin klimatforskning. 13 av de 18 vinnarna är amerikanska. Före detta generalsekreteraren för FN, Ban Ki-moon kallade Trumps beslut att lämna Parisavtalet ”politiskt kortsiktigt”, ”ekonomiskt oansvarigt” och ”vetenskapligt fel” – en stenhård kritik som återkom i många andra anföranden. Men hur isolerat USA än är i klimatarbetet, har deras avsteg inneburit ett rejält ekonomiskt avbräck bland annat för FN:s klimatinstitutioner som behöver täckas upp, och här har bara de enklaste bitarna ännu klarats av, såsom själva UNFCCC:s arbete där Frankrike nu täcker upp bortfallet.

Sverige behöver höja insatserna. Sverige deltog med en unikt stark politisk uppställning på One Planet Summit; finansmarknadsminister Bolund på Climate Finance Day och både statsminister Löfven och vice statsminister Lövin på One Planet Summit. Men aldrig så tung närvaro räddar inte klimatet, och svenskarna kom relativt tomhänta till Paris. Medan andra länder hunnit sjösätta flera omgångar gröna obligationer, har Sverige bara tillsatt en utredning i frågan som snart går ut på remiss. Att Sverige är störst givare per capita till både Gröna klimatfonden och Axnpasningsfonden imponerar, liksom den unikt breda politiska enigheten bakom våra nationella klimatmål, men när det gäller att ställa om de riktigt stora finansiella strömmarna behöver Sverige skyndsamt höja insatserna.

Mattias Goldmann

Vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores