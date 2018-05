Dåligt för miljön att spara på gammal elektronik

Svensken har i genomsnitt åtta oanvända elprylar i byrålådan, detta trots att det bästa för miljön vore att återvinna produkterna.

Svenska män har i genomsnitt åtta elektronikprodukter som ligger hemma och skräpar. För kvinnor är siffran sju. Det visar en undersökning som Hållbara Sverige gjort. Flest oanvända prylar har folk mellan 36-45 år. Majoriteten uppger att de spar prylarna för att ha dem i reserv, för att de kan behöva dem i framtiden eller för att det finns backup-data lagrad på produkterna. Men 21 procent uppger att de inte vet vad de ska göra med prylarna och 19, 5 procent svarar att de inte vill att lagrad information ska hamna på villovägar.

Enligt IVL Svenska Miljöinstitutets forskningsprojekt ELAN ger en mobiltelefon som väger 169 kilo upphov till 6 kilo avfall i produktionsledet. Eftersom mängden elektronikskrot i världen ökar lavinartat är det viktigt att inte köpa på sig prylar man inte använder, samt att återvinna gammal eller oanvänd elektronik. Ju snabbare människor säljer vidare eller lämnar in oanvänd elektronik, desto större är chansen att de kommer till användning. Därför uppmanar IVL och Hållbara Sverige den som har elektronik i byrålådan att sälja den vidare eller lämna in dem. Utöver sajter för andrahandsmarknaden finns flera seriösa företag som uppgraderar och säljer vidare begagnad elektronik i större skala. Om man inte kan eller vill sälja sin elektronikprylar kan man lämna in dem till större elektronikbutiker som är skyldiga att ta emot kasserade elprodukter. Man kan också lämna dem till återvinningen.