De globala koldioxidutsläppen avstannade under 2016

De globala koldioxidutsläppen har avstannat. Det visar en ny rapport.

Trots att världsekonomin växer stod de globala koldioxidutsläppen stilla under 2016. Det visar en ny rapport som publicerades under torsdagen av den nederländska miljöbedömningsbyrån, NEAA. Enligt rapporten minskade Kinas utsläpp med 0,3 procent, USA:s utsläpp minskade med 2,0 procent, Rysslands utsläpp minskade med 2,1 procent medan EU:s utsläpp stod stilla. Utsläppsminskningen i väst åts emellertid upp av utvecklingsländerna där utsläppen ökade på flera platser. De avstannade utsläppsnivåerna är kulmen på en utveckling som pågått under de senaste tre åren. Men trots att det tycks röra sig om en stabil trend, snarare än en tillfällig nedgång, återstår många utmaningar om världen ska nå klimatmålet om en temperaturökning på max 2 grader. Trots att utsläppen avstannat släpps det fortfarande ut mer än 35 miljarder ton koldioxid i atmosfären varje år. under 2016 ökade dessutom utsläppen av metangas från boskap och gasläckor med 1 procent.