Demonstrationer stoppar COP25 i Chile

Chiles president Sebastián Piñera ställer in klimattoppmötet COP25, till följd av den senaste tidens demonstrationer. "Oklart vad som händer nu", säger Isabella Lövins pressekreterare.

Klimattoppmötet som skulle arrangeras i Chile den 2-13 december stoppas efter två veckor med intensiva demonstrationer landet mot bland annat ekonomiska orättvisor. Under onsdagen meddelade Sebastián Piñera att både COP25 och toppmötet APEC ställs in. Enligt presidenten är beslutet baserat på ”de svåra omständigheter som vårt land har upplevt och som alla chilenare har upplevt under de senaste veckorna”, uppger CNN.

Det är nu oklart vad som händer med klimattoppmötet, vilket beskrivs som viktigt bland annat eftersom Parisavtalet ska träda i kraft nästa år.

– Vi kan inte säga så mycket nu om vad som kommer hända. Vi behöver sätta oss in i vad det här betyder och om det finns möjlighet att genomföra mötet någon annanstans, säger klimatminister Isabella Lövins pressekreterare Jakob Lundgren till Aktuell Hållbarhet.

Under årets klimattoppmöte var flera frågor som inte gick att lösa i polska Katowice tänkta att tas upp. Det handlar exempelvis om artikel 6, ramverket för internationellt samarbete under Parisavtalet.

Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco menar att det här äventyrar hela Parisavtalets slutförande .

– Av allt att döma är det här ett beslut som har tagits i all hast av Chiles president Sebastián Piñera. För UNFCCC som ansvarar för förhandlingar torde den enda rimliga lösning vara att genomföra förhandlingarna i Bonn i Tyskland där dom tekniska förhandlingarna hålls löpande och som arrangerade COP 23 när Fiji inte kunde. Det återstår att se om det ens är möjligt med så kort varsel, jag gissar att de hålls i början 2020, säger Mattias Goldmann.

På Twitter meddelas att UNFCCC förbereder ett uttalande.