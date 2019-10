Efter mikroplast – varning för nanoplast

Efter rapporter om mikroplaster i vatten varnar nu forskare för risker med ännu mindre platspartiklar, så kallad nanoplast.

Världshälsoorganisationen WHO gick nyligen ut med en rapport som visar att dagens kunskap om mikroplaster inte pekar på någon hälsofara för människor. Samtidigt varnar bland annat miljöorganisationer för att mikroplaster kan dra till sig giftiga ämnen och orsaka skada på miljön och organismer. Och nu varnar forskare vid Lunds universitet för ännu mindre plastpartiklar, nanoplast. Och även WHO anser att det behövs mer forskning om nanoplast.

”I dag vet vi inte hur nanomaterial, som exempelvis plaster i nanostorlek, påverkar naturen och oss människor. Vi vet inte heller hur naturen påverkar nanomaterial; vad händer exempelvis med materialens sammansättning och karaktär när de har legat ute i vattendrag och sjöar under en lång tid? Material i nanostorlek får nämligen andra egenskaper än samma material får i större storlek och blir mer reaktiva. Beroende på vilken miljö de befinner sig i, som exempelvis blod eller vatten, reagerar de med olika ämnen i sin omgivning”, säger nanoforskaren Tommy Cedervall på Lunds universitet i en kommentar.

Han pekar bland annat på att nanoplaster kan tas upp av organismer i vatten på ett annat sätt än större plastbitar och att det finns forskning som visar att nanomaterial kan ansamlas i organismer.

”Ett annat område som är intressant är hur nanoplaster påverkar jordmånen. Hur tar växter upp nanomaterial, och hur påverkar det i sin tur näringskedjan”, säger Tommy Cedervall.

En annan riskfaktor är den stora mängd plast som finns i naturen, vilket innebär en stor potential för att bilda nanoplast.

Mikroplast är plast som med tiden brutits ner till små bitar på upp till 5 millimeter. När nedbrytningen fortsätter blir plastbitarna ännu mindre och kallas då nanoplast.