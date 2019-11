Elefanten i rummet tvingar fram ”no- business-as-usual”

När vi betraktar bolagsrankningens översta del ser vi i störst utsträckning välmående och välskötta börsbolag som excellerar på att hantera och rapportera hållbarhet.

Rankningen lyfter fram bolag som helt klart prioriterar och hanterar hållbarhetsfrågorna efter bästa förmåga – vilket i praktiken exempelvis innebär integrering och rapportering av värderelevanta hållbarhetsaspekter i bolagets -affärsstrategi.

Vad rankningen dock inte kan mäta och värdera är hållbarheten i affärsmodellen. Inte heller kan den bedöma ett bolags innovationskraft och förmåga att ställa om både affär och erbjudande.

I toppen av bolagsrankningen placerar sig också bolag med en idag uppenbar ohållbar affärsidé. Ta exempelvis ”fast fashion” bolaget H&M som i grunden säljer stora volymer kläder av skiftande -kvalitet och kort livscykel. Att bomull och tillverkning i Asien har stor miljö- och samhällspåverkan är känt sedan länge.

Bolaget har blivit bäst i klassen på att hantera och redovisa ESG-faktorer. Antagligen är de bland de bästa i världen. Ett litet beslut hos ett av världens största retailbolag får stora effekter i hela värdekedjan. Samtidigt som affärsmodellen i grunden fortsätter vara ohållbar.

Det här är elefanten i rummet. Naturligtvis välkänt av bolagen som sitter med tunga negativa -avtryck i sin värdekedja. Det är därför det satsas relativt stora -resurser på både seriös FOI och projekt av lite mer kosmetisk -karaktär som bygger varumärkets anseende.

Den här typen av bolag står nu -inför den svåra balansgången att på -relativt kort tid pånyttföda sig själva i en mer hållbar, cirkulär och -klimatsmart version.

Ikea, som inte ingår i rankningen, exemplifierar ett annat bolag med samma utmaning som retailbolagen. Deras målsättning är att vara 100 procent cirkulära och förnybara år 2030. Det är knappt tio år bort. Hissnande och svårt att -föreställa sig är den omställning och kraft som bolaget står inför.

Men när investerare och kapitalförvaltare sätter allt större fokus på bolag som levererar på globala hållbarhetsmål och lösningar på klimat-krisen kommer det sannolikt att finnas gott om resurser för omställning.

Jag är övertygad om att H&M:s ambition och satsning på att skapa mer cirkulära affärsmodeller är en nyckel framåt och som på sikt sannolikt belönas av aktiemarknaden (läs artikeln på sidan 34).

För en sak är rätt klar – NO more business as usual är vägen framåt.

Mikael Salo

chefredaktör, Aktuell Hållbarhet